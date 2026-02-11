4 درجات.. الأرصاد: ارتفاع حرارة وأتربة بداية من الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الفترة من الخميس 12 فبراير 2026 وحتى الاثنين 16 فبراير 2026، مشيرة إلى وجود انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة يوم الخميس على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وقالت "الهيئة" في بيان، إن درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس تتراوح على السواحل الشمالية بين 23 و24 درجة، وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 23 و24 درجة، بينما تصل في شمال الصعيد إلى 24 - 25 درجة، موضحةً أن الطقس سيكون باردًا في الصباح الباكر، دافئًا على أغلب الأنحاء نهارًا، وباردًا ليلًا.

وأشارت "الأرصاد" إلى وجود نشاط ملحوظ للرياح يوم الخميس، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

وأوضحت "الهيئة" أنه يبدأ ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من الجمعة 13 فبراير على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات، مع استمرار نشاط الرياح الذي قد يثير الرمال والأتربة على بعض المناطق.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الخميش إلى الاثنين

الخميس 12 فبراير:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 16 - العظمى 24

السواحل الشمالية: الصغرى 15 - العظمى 24

شمال الصعيد: الصغرى 12 - العظمى 25

جنوب الصعيد: الصغرى 15 - العظمى 29

الجمعة 13 فبراير:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 16 - العظمى 27

السواحل الشمالية: الصغرى 14 - العظمى 24

شمال الصعيد: الصغرى 13 - العظمى 28

جنوب الصعيد: الصغرى 16 - العظمى 31

السبت 14 فبراير:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 17 - العظمى 26

السواحل الشمالية: الصغرى 16 - العظمى 24

شمال الصعيد: الصغرى 12 - العظمى 26

جنوب الصعيد: الصغرى 16 - العظمى 31

الأحد 15 فبراير:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 17 - العظمى 28

السواحل الشمالية: الصغرى 16 - العظمى 27

شمال الصعيد: الصغرى 12 - العظمى 28

جنوب الصعيد: الصغرى 16 - العظمى 32

الإثنين 16 فبراير:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 17 - العظمى 28

السواحل الشمالية: الصغرى 13 - العظمى 22

شمال الصعيد: الصغرى 12 - العظمى 29

جنوب الصعيد: الصغرى 16 - العظمى 32