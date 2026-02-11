خالد أبو بكر يكشف سبب تعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية

أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر أن مراسم حلف اليمين الدستورية للتشكيل الوزاري الجديد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي تفتح الباب أمام مرحلة عمل مفصلية تتطلب أداءً استثنائياً في كافة قطاعات الدولة.

وقال "أبو بكر"، خلال برنامجه "آخر النهار" عبر شاشة "النهار"، إن التكليفات الرئاسية للوزراء كانت حاسمة وواضحة؛ حيث شددت على ضرورة امتلاك الكفاءة العالية والقدرة على الإنجاز، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية لن تسمح ببقاء أي مسؤول لا يستطيع مواكبة وتيرة العمل المطلوبة، وهو ما يعكس جدية الدولة في المحاسبة.

وأضاف أن الهيكل الحكومي الجديد شهد سابقة إدارية مهمة بتعيين نائب لرئيس الوزراء دون حقيبة وزارية للإشراف على المجموعة الاقتصادية، في إشارة إلى تعيين الدكتور حسين عيسى، مؤكداً أن هذه الخطوة تستهدف صياغة فكر استراتيجي جديد للمرحلة التي تلي التنسيق مع صندوق النقد الدولي، مع التركيز المكثف على تقليص الدين العام وتحفيز قطاعي الصناعة والاستثمار ليشعر المواطن بأثر ملموس في حياته اليومية.

وأوضح أن الشارع المصري يترقب حالياً برامج اقتصادية واقعية تترجم هذه التغييرات إلى نتائج فعلية على الأرض، خاصة مع وجود منهجية واضحة للرقابة على الإنجاز.

وعلى صعيد المؤسسة العسكرية، قال "أبو بكر" إن اختيار الفريق أشرف سالم وزيراً للدفاع جاء نتيجة مسيرة مهنية حافلة بالعطاء والإنجازات، لا سيما خلال رئاسته للأكاديمية العسكرية المصرية، حيث نجح في إحداث طفرة نوعية في نظم التدريب وتحديث المناهج لتضاهي أرقى المعايير الدولية.

وذكر أن الفريق أشرف سالم يمتلك شبكة واسعة من التعاون مع القيادات العسكرية عربياً وأفريقياً، بالإضافة إلى دوره المميز في دمج وتدريب الكوادر المدنية، مما يعكس مرونة وخبرة قيادية واسعة.

وأشار إلى أن قرار الرئيس السيسي بترقية "سالم" إلى رتبة الفريق وتكليفه بوزارة الدفاع قوبل بترحاب واسع في الأوساط العسكرية والمدنية على حد سواء، مؤكداً أن هذا الاختيار يجسد حرص الدولة على استمرار تطوير المنظومة الدفاعية والارتقاء بها لتواكب كافة التحديات الحديثة.