كتب - أحمد جمعة:

أجرى الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان جولة تفقدية ميدانية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة سوهاج تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان لتعزيز التواجد الميداني وضمان جودة الخدمات والالتزام بمعايير السلامة.

وبحسب بيان، بدأت الجولة بزيارة مستشفى جرجا العام حيث تفقد نائب الوزير أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية والأطفال وبنك الدم والأشعة والمعمل والصيدلية والرعاية المركزة والعلاج الطبيعي واستمع إلى شكاوى وآراء المرضى ومدى رضاهم عن الخدمة.

ووجه الدكتور عمرو قنديل بسرعة رفع المخلفات والرواكد من فناء المستشفى والاستغلال الأمثل للأسرة المتاحة خاصة بقسم الأطفال وتوفير مستلزمات الطوارئ وإجراء الإجراءات الطبية اللازمة فورًا.

كما وجه بالتحقيق مع رئيس قسم الأشعة والفنيين لسوء النظافة وإصلاح الأجهزة المعطلة وتوفير جهاز صورة دم كاملة ومستلزمات التحاليل خلال أسبوع. وتبين وجود عجز في بعض فصائل الدم فأمر بالتنسيق العاجل مع بنك الدم الإقليمي لسد النواقص وتوفير مخزون استراتيجي كافٍ مع طلب المستلزمات قبل نفادها بوقت كافٍ.

وشدد في ختام زيارته لمستشفى جرجا على ضرورة تلافي السلبيات وتنفيذ التوصيات خلال أسبوع وتشمل سد عجز التمريض وإصلاح الأجهزة وتوفير جهاز سونار ورفع الرواكد والمخلفات.

ثم انتقل إلى مستشفى دار السلام المركزي حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ والعيادات المسائية (الأطفال والباطنة والنساء والعلاج الطبيعي) وقسم الأطفال الداخلي وأوصى بمتابعة وإعادة تقييم الحالات المحجوزة واطلع على نسبة إنجاز المبنى الجديد للمستشفى والموعد المتوقع للتسليم.

وتابع الجولة بمركز طب أسرة نجوع مازن شرق بدار السلام حيث تفقد الاستقبال والطوارئ وعيادة الأسنان ودفتر تردد الحالات وتوافر الأدوية والمستلزمات وانتظام العمل.

واختتم الجولة بمستشفى الصحة النفسية بسوهاج حيث تفقد الاستقبال والطوارئ وقسم علاج الإدمان وقسم علاج الأمراض النفسية ووجه بتحويل مشرف الطوارئ والمتغيبين للتحقيق لعدم تواجدهم وأشاد بمتابعة الحالات المرضية.

وأكد الدكتور عمرو قنديل حرص الوزارة على تيسير الخدمات الصحية للمواطنين والتواصل المباشر معهم وتذليل الصعاب والاستماع إلى آرائهم لتقديم خدمة طبية عالية الجودة.