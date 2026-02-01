كتب- نور العمروسي:

أشادت الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، بالدعم المستمر الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لقضايا المرأة، مؤكدة تقدير الدولة المصرية لجهود تمكين المرأة وتعزيز حقوقها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مؤتمر دولي بعنوان «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف ومنظمة تنمية المرأة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء الـ57 بمنظمة التعاون الإسلامي.

وأكدت الشعيبي أن انعقاد المؤتمر يعكس إرادة سياسية جماعية وإدراكًا لأهمية الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة الفعل، وتحويل الخطاب الديني والإعلامي إلى سياسات وآليات تنفيذية عملية تحمي المرأة وتدعم مشاركتها في المجتمع.

وأوضحت أن الخطاب الديني المستنير يمثل أداة فاعلة في الحد من الممارسات الضارة وتعزيز الاستقرار الأسري، بينما يمتلك الإعلام قدرة كبيرة على تشكيل الوعي المجتمعي، ما يجعله شريكًا أساسيًا في دعم المرأة وتمكينها وتعزيز حضورها الإيجابي.

وتناولت الشعيبي أيضًا دور المرأة الفلسطينية، مؤكدة أنها رغم الظروف القاسية تحت الاحتلال، تظل شريكًا فاعلًا في حماية المجتمع وبناء الوعي لدى الأجيال القادمة، مشددة على أن حقوق المرأة لا يمكن أن تكون انتقائية أو مفصولة عن السياق السياسي والإنساني الذي تعيشه النساء في مناطق الصراع.

وأضافت أن المؤتمر يجمع صناع القرار والقيادات الدينية والإعلامية والمجتمعية، لتنسيق الجهود وتحويل الرؤى إلى نتائج ملموسة، مؤكدة استمرار عمل منظمة تنمية المرأة على تعزيز التعاون مع شركائها من المؤسسات الوطنية والدولية لتطوير سياسات فاعلة تدعم حقوق المرأة في العالم الإسلامي.

وختمت الشعيبي كلمتها بتجديد الشكر للرئيس السيسي على رعايته ودعمه لقضايا المرأة، وللأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة على جهودهم في تنظيم المؤتمر، متمنية أن تسفر أعماله عن توصيات عملية قابلة للتطبيق تحدث تحولًا حقيقيًا ومستدامًا في واقع المرأة.