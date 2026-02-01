إعلان

قبل يومين من ختام فعالياته… معرض القاهرة للكتاب يستقبل نحو 5.5 مليون زائر

كتب : مصراوي

11:08 م 01/02/2026

معرض الكتاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد لطفي:
يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب تحقيق أرقام قياسية في معدلات الإقبال الجماهيري، حيث سجل اليوم الأحد الموافق الأول من فبراير عدد 409 آلاف و101 زائر.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد زوار المعرض منذ انطلاقه وحتى الآن إلى 5 ملايين و493 ألفًا و313 زائرًا، في مؤشر واضح على المكانة الرائدة للمعرض باعتباره أحد أكبر التظاهرات الثقافية في المنطقة.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن هذا الإقبال الكبير يعكس حرص الجمهور من مختلف الفئات العمرية على المشاركة في الفعاليات الثقافية والمعرفية المتنوعة التي يقدمها المعرض، وما يضمه من أنشطة فكرية وأدبية، ولقاءات مع المفكرين والمبدعين، إلى جانب آلاف العناوين في مختلف مجالات المعرفة.

كما يؤكد هذا النجاح ثقة الجمهور في دور المعرض كمنصة رئيسية لدعم صناعة النشر، وتشجيع القراءة، ونشر الوعي الثقافي، وتعزيز الحوار الفكري، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر الثقافية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتُقام الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتُقام فعاليات المعرض هذا العام تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معرض الكتاب زيارات معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة
رياضة محلية

"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة
قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
علاقات

قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
الإسكان تكشف تفاصيل الهبوط الأرضي في محطة وقود بالتجمع
أخبار العقارات

الإسكان تكشف تفاصيل الهبوط الأرضي في محطة وقود بالتجمع
تيشرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل رمضاني (صورة)
رياضة محلية

تيشرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل رمضاني (صورة)
وكالة أمريكية: تحسن القدرة الشرائية يحدث طفرة بمبيعات السيارات في مصر
أخبار السيارات

وكالة أمريكية: تحسن القدرة الشرائية يحدث طفرة بمبيعات السيارات في مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"