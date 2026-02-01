كتب- محمد لطفي:

يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب تحقيق أرقام قياسية في معدلات الإقبال الجماهيري، حيث سجل اليوم الأحد الموافق الأول من فبراير عدد 409 آلاف و101 زائر.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد زوار المعرض منذ انطلاقه وحتى الآن إلى 5 ملايين و493 ألفًا و313 زائرًا، في مؤشر واضح على المكانة الرائدة للمعرض باعتباره أحد أكبر التظاهرات الثقافية في المنطقة.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن هذا الإقبال الكبير يعكس حرص الجمهور من مختلف الفئات العمرية على المشاركة في الفعاليات الثقافية والمعرفية المتنوعة التي يقدمها المعرض، وما يضمه من أنشطة فكرية وأدبية، ولقاءات مع المفكرين والمبدعين، إلى جانب آلاف العناوين في مختلف مجالات المعرفة.

كما يؤكد هذا النجاح ثقة الجمهور في دور المعرض كمنصة رئيسية لدعم صناعة النشر، وتشجيع القراءة، ونشر الوعي الثقافي، وتعزيز الحوار الفكري، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر الثقافية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتُقام الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتُقام فعاليات المعرض هذا العام تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة.