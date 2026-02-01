إعلان

عمرو أديب: المخيمات المصرية في غزة "منطقة آمنة" لا يستطيع أحد الاقتراب منها

كتب- حسن مرسي:

12:01 ص 01/02/2026

عمرو أديب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي عمرو أديب على الدور المصري المحوري والإنساني في دعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر تقف في الصف الأمامي لتقديم الدعم بكل السبل.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "75% من المعونات اللي بتدخل للجانب الفلسطيني هي بضاعة مصرية.. مصر هي التي تساند، مصر هي التي تصرف، مصر هي التي تدفع، مصر هي التي فاوضت".

وأضاف أن التدخل المصري، بما في ذلك إنشاء المخيمات المصرية وتوفير الخيام، قد غير حياة الفلسطينيين في رفح وغزة من وضع بالغ السوء إلى وضع "شبه إنساني"، مشيرًا إلى أن هذه المخيمات والمناطق التي أقامتها مصر تحولت إلى مناطق آمنة "لا يستطيع أحد الاقتراب منها".

وأشاد أديب بموقف الدولة المصرية: "ده قدر مصر ودورها"، مضيفًا: "هذا هو دور مصر.. رئيس هذا البلد عامل ربه، ويعامل إسلامه، ويعامل عروبته، ويقوم بالنيابة عن الشعب المصري بهذا الدور الإنساني".

وأشار إلى أن هذا الدور ليس جديدًا، بل يمتد منذ عام 1948 وما قبله، مؤكدًا أن برنامجه كان من أوائل البرامج التي كشفت عن هذا الجهد المصري الصامت في تقديم المساعدات وإنشاء مخيمات الإغاثة.

وأكد أديب، على أن وصول الخيام المصرية وتوفرها قد أدى إلى انخفاض أسعارها في السوق، مما ساهم في تخفيف المعاناة، قائلاً: "الخيمة المصرية أما وصلت للمكان ده وبقت متوفرة.. سعر الخيمة في غزة قل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو أديب المخيمات المصرية غزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث بالفن| أول رد من الفنان السوداني محمود السراج بعد منشورات الإساءة لمصر
زووم

حدث بالفن| أول رد من الفنان السوداني محمود السراج بعد منشورات الإساءة لمصر
هل تتراجع أسعار العقارات في مصر؟.. هشام طلعت مصطفى يوضح
أخبار العقارات

هل تتراجع أسعار العقارات في مصر؟.. هشام طلعت مصطفى يوضح
بعد فوز أرسنال وليفربول.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

بعد فوز أرسنال وليفربول.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
تركي آل الشيخ مع نجوم الملاكمة في حفل "Ring Magazine Awards" السنوي
زووم

تركي آل الشيخ مع نجوم الملاكمة في حفل "Ring Magazine Awards" السنوي
فيديو.. أسماك تطير خارج الماء لمسافات قصيرة وتمشي على اليابسة
علاقات

فيديو.. أسماك تطير خارج الماء لمسافات قصيرة وتمشي على اليابسة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي