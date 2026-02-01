أكد الإعلامي عمرو أديب على الدور المصري المحوري والإنساني في دعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر تقف في الصف الأمامي لتقديم الدعم بكل السبل.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "75% من المعونات اللي بتدخل للجانب الفلسطيني هي بضاعة مصرية.. مصر هي التي تساند، مصر هي التي تصرف، مصر هي التي تدفع، مصر هي التي فاوضت".

وأضاف أن التدخل المصري، بما في ذلك إنشاء المخيمات المصرية وتوفير الخيام، قد غير حياة الفلسطينيين في رفح وغزة من وضع بالغ السوء إلى وضع "شبه إنساني"، مشيرًا إلى أن هذه المخيمات والمناطق التي أقامتها مصر تحولت إلى مناطق آمنة "لا يستطيع أحد الاقتراب منها".

وأشاد أديب بموقف الدولة المصرية: "ده قدر مصر ودورها"، مضيفًا: "هذا هو دور مصر.. رئيس هذا البلد عامل ربه، ويعامل إسلامه، ويعامل عروبته، ويقوم بالنيابة عن الشعب المصري بهذا الدور الإنساني".

وأشار إلى أن هذا الدور ليس جديدًا، بل يمتد منذ عام 1948 وما قبله، مؤكدًا أن برنامجه كان من أوائل البرامج التي كشفت عن هذا الجهد المصري الصامت في تقديم المساعدات وإنشاء مخيمات الإغاثة.

وأكد أديب، على أن وصول الخيام المصرية وتوفرها قد أدى إلى انخفاض أسعارها في السوق، مما ساهم في تخفيف المعاناة، قائلاً: "الخيمة المصرية أما وصلت للمكان ده وبقت متوفرة.. سعر الخيمة في غزة قل".