أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا، اليوم الجمعة، احتفاءً بمرور 66 عامًا على وضع حجر الأساس لمشروع السد العالي، الذي قام به الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 9 يناير 1960، مؤكدة أن هذه المناسبة تمثل محطة بارزة في تاريخ البناء والتنمية في مصر.

وأوضحت "الهيئة"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إذ نشرت مجموعة من الصور التوثيقية التي ترصد مراحل إنشاء السد العالي، أن هذا المشروع يعتبر واحدًا من أعظم المشروعات الهندسية في القرن العشرين، لما له من دور محوري في حماية مصر من مخاطر الجفاف والفيضانات، وترسيخ دعائم الأمن المائي للدولة، ليصبح بمثابة "حصن أمان" للمصريين.

وأكدت أن السد العالي لم يكن مجرد مشروع هندسي عملاق، بل جسّد رمزًا خالدًا لإرادة الشعب المصري وقدرته على التحدي والبناء وتحقيق الإنجاز، في واحدة من أهم معارك التنمية الوطنية.

وأشارت هيئة الاستعلامات، إلى أن الاحتفالات تمتد خلال الأيام المقبلة لتشمل ذكرى افتتاح السد العالي على يد الرئيس الراحل محمد أنور السادات في 15 يناير 1971، وهو الحدث الذي خلّدته الدولة باعتباره عيدًا قوميًّا لمحافظة أسوان، تقديرًا للمكانة التاريخية والوطنية لهذا المشروع العملاق ودوره المستمر في دعم مسيرة التنمية في مصر.

