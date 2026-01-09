القارئ محمد أيوب عاصف يروي رحلته من ملاعب أوروبا إلى دولة التلاوة

كشف القارئ محمد أيوب عاصف، ضيف شرف برنامج "دولة التلاوة"، عن رحلته الاستثنائية من كرة القدم إلى التفرغ لتلاوة القرآن الكريم.

وأوضح "عاصف"، أنه خلال فترة إقامته في بريطانيا كان يلعب ضمن صفوف نادي أرسنال، مشيرًا إلى أن والدته مغربية وأنه قضى جزءًا من حياته في بريطانيا.

وأشار إلى أن حبه العميق للقرآن دفعه لاتخاذ قرار مصيري بترك كرة القدم وترك بريطانيا، والتوجه إلى مصر للانضمام إلى مدرسة دولة التلاوة، بهدف تطوير قراءته والتعلم من كبار القراء.

وحل محمد أيوب عاصف، ضيفًا على الحلقة الـ17 من برنامج دولة التلاوة، وأطرب مسامع الجماهير والحضور بتلاوة عطرة من سورة الإسراء، بقراءة حفص عن عاصم ليؤكد بذلك مدى حبه لمدرسة التلاوة المصرية.

