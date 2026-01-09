إعلان

القارئ محمد أيوب عاصف يروي رحلته من ملاعب أوروبا إلى دولة التلاوة

كتب : أحمد العش

09:29 م 09/01/2026

القارئ محمد أيوب عاصف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف القارئ محمد أيوب عاصف، ضيف شرف برنامج "دولة التلاوة"، عن رحلته الاستثنائية من كرة القدم إلى التفرغ لتلاوة القرآن الكريم.

وأوضح "عاصف"، أنه خلال فترة إقامته في بريطانيا كان يلعب ضمن صفوف نادي أرسنال، مشيرًا إلى أن والدته مغربية وأنه قضى جزءًا من حياته في بريطانيا.

وأشار إلى أن حبه العميق للقرآن دفعه لاتخاذ قرار مصيري بترك كرة القدم وترك بريطانيا، والتوجه إلى مصر للانضمام إلى مدرسة دولة التلاوة، بهدف تطوير قراءته والتعلم من كبار القراء.

وحل محمد أيوب عاصف، ضيفًا على الحلقة الـ17 من برنامج دولة التلاوة، وأطرب مسامع الجماهير والحضور بتلاوة عطرة من سورة الإسراء، بقراءة حفص عن عاصم ليؤكد بذلك مدى حبه لمدرسة التلاوة المصرية.

اقرأ أيضًا:

"العمل" تُعلن عن وظائف جديدة بالداخل والخارج - الراتب والتخصصات

"الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق الساعات المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد أيوب عاصف دولة التلاوة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

توضيح عاجل بشأن استلام وحدات "سكن لكل المصريين" بحدائق أكتوبر
أخبار مصر

توضيح عاجل بشأن استلام وحدات "سكن لكل المصريين" بحدائق أكتوبر
مصر للطيران تعلّق رحلاتها من وإلى أسوان وأبو سمبل لسوء الأحوال الجوية
أخبار مصر

مصر للطيران تعلّق رحلاتها من وإلى أسوان وأبو سمبل لسوء الأحوال الجوية

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الشتوية
رياضة محلية

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الشتوية
6 صور من حفل زفاف ابنة الفنان منير مكرم
زووم

6 صور من حفل زفاف ابنة الفنان منير مكرم

شائعة التسمم تتبخر.. التحريات تكشف سر الوفاة الغامضة لأسرة محفظ القرآن
أخبار المحافظات

شائعة التسمم تتبخر.. التحريات تكشف سر الوفاة الغامضة لأسرة محفظ القرآن

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان