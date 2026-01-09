أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة، اليوم الجمعة، عن تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل في مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم الاقتصاد القومي وتسهيل حركة المواطنين والبضائع، وتوطين صناعة المركبات محليًا.

وقامت الشركات التابعة للشركة القابضة (شرق الدلتا للنقل والسياحة، أتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة، الصعيد للنقل والسياحة EGBUS، وشركة النيل لنقل البضائع)، بالتعاقد مع شركات مصرية من القطاعين العام والخاص لتدبير احتياجاتها من الأتوبيسات والشاحنات، بما يسهم في إحلال وتجديد الأسطول وتحسين جودة النقل بين المحافظات، مع توفير وسائل نقل حديثة وآمنة تناسب احتياجات المواطنين.

واشتملت الخطة، على تدعيم أسطول الركاب بعدد 529 أتوبيسًا وميني باص جديد، مجهز بأحدث مواصفات الراحة والأمان، مثل: المقاعد المريحة، أنظمة التكييف المتطورة، الشاشات الفردية والجماعية، ومنافذ شحن الأجهزة الذكية، إضافة إلى إدخال أتوبيسات بطابقين ورفع كفاءة الأتوبيسات الحالية لتتواءم مع نفس المعايير على جميع الخطوط.

وتوزعت خطط التوريد حسب الشركات كالتالي: (شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة: 256 أتوبيسًا وميني باص بتكلفة 2.043 مليار جنيه، تم توريد 129 أتوبيسًا، مع التخطيط لتوريد 127 أخرى خلال 2026 لتغطية 73 خطًا تربط 45 محطة رئيسية وفرعية - شركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة: 209 أتوبيسات وميني باص بإجمالي 1.609 مليار جنيه، تم توريد 92 أتوبيسًا، مع توريد 117 أتوبيسًا إضافيًا خلال 2026 لتغطية 60 خطًا تربط 38 محطة - شركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS: 64 أتوبيسًا بتكلفة 570.5 مليون جنيه، تم توريد 37 أتوبيسًا، مع توريد 27 أتوبيسًا خلال 2026 لتغطية 64 خطًا تربط 64 محطة).

وأدخلت الشركة، تماشيا مع توجه الدولة نحو الرقمنة، نظام الحجز والتحصيل الإلكتروني، كما طورت تطبيقات لإدارة التشغيل والوثائق وتقارير الأداء، وربطها بأنظمة متابعة السائقين والمركبات، وأنشأت غرفة سيطرة مركزية مزودة بأنظمة تتبع لحظية (GPS) لمراقبة حركة الأتوبيسات وضمان الالتزام بالجداول ومعايير السلامة.

وتم تحديث المحطات الرئيسية والفرعية، وإنشاء ورش مركزية وفرعية متخصصة لصيانة المركبات، وتطوير المخطط الخاص برفع كفاءة 228 أتوبيسًا، مع توفير قطع غيار أصلية لضمان مستوى موحد من الجودة، استكمالًا لتطوير الأسطول، كما شملت الخطة منح دورات تدريبية للسائقين ضمن مبادرة "سائق واع .. لطريق آمن" لتعزيز السلامة وزيادة كفاءة العنصر البشري.

ودمجت الشركة القابضة، في قطاع نقل البضائع، شركات النقل ضمن كيان واحد تحت اسم "شركة النيل لنقل البضائع"، وأطلقت خطة استثمارية بقيمة 1.442 مليار جنيه لتدبير 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة متنوعة، بالإضافة إلى رفع كفاءة 150 سيارة موجودة، وإضافة سيارات مبردة لنقل المنتجات الغذائية والأدوية، بما يعزز القدرة التشغيلية ويطور جودة الخدمات المقدمة.

وأكدت الشركة، في ختام بيانها، على أن تطوير قطاع النقل ليس مجرد تحسين في وسائل المواصلات، بل استثمار استراتيجي ضمن رؤية مصر 2030، ويهدف إلى تقديم خدمات نقل حضارية وآمنة، وتعزيز الصناعة المحلية، وتلبية احتياجات المواطنين بوسائل نقل حديثة ومتطورة.

اقرأ أيضًا:

"العمل" تُعلن عن وظائف جديدة بالداخل والخارج - الراتب والتخصصات

"الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق الساعات المقبلة

غرفة السياحة: استمرار العمل بمواعيد فتح معبد إدفو الحالية دون تعديل