خالد الجندي: "ثلاثة أرباع من في السجون لم يقدروا على كظم الغيظ"

كتب : حسن مرسي

11:15 م 08/01/2026

الشيخ خالد الجندي

أوضح الشيخ خالد الجندي، الفرق بين الغضب وكظم الغيظ، مؤكدًا أن كل منهما يمثل مقامًا أخلاقيًا مختلفًا.

وقال "الجندي"، خلال برنامجه "لعلهم بفقهون" على فضائية "dmc": كظم الغيظ غير الغضب وغير الحلم، كل واحد منهم مقام غير الثاني خالص، مشيرًا إلى أهمية فهم هذه الفروق في السلوك الإنساني.

وأضاف: "الغضب هو كتمان الهم والغم.. كتمان الغضب في النفس.. ممكن تكره واحد متظهرتش أي رد فعل"، مشيرًا أن هذا الاحتقان الداخلي دون تنفيس هو ما يشكل الغضب الحقيقي.

وتابع: "أما لو هممت بإيقاف العقوبة ومنعت نفسك، ده اسمه كظم الغيظ، فلو قدرت تمسك نفسك، أنت مرحلة عالية فوق الحلم".

وأكد "الجندي"، المكانة الرفيعة لأصحاب هذا الخلق، قائلًا: "عشان كده ربنا قال (والكاظمين الغيظ) وجعلهم مع المتقين".

وختم قائلًا: "ثلاثة أرباع اللي في السجون مقدروش على كظم الغيظ.. اللي ضرب واللي قتل واللي شتم"، مؤكدًا أن التحكم في اللحظات الهستيرية هو ما يميز أصحاب الخلق الرفيع.

الشيخ خالد الجندي الفرق بين الغضب وكظم الغيظ برنامج لعلهم بفقهون كظم الغيظ غير الغضب وغير الحلم الغضب هو كتمان الهم والغم

