وزير الزراعة: إجراءات جديدة لخفض أسعار الدواجن قبل رمضان

كتب : حسن مرسي

10:23 م 08/01/2026

علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، إن المعلومات المتداولة عن ارتفاع سعر الكتكوت إلى 20 أو 25 أو 30 جنيهًا بسبب قرب رمضان مغلوطة تمامًا، مشيرًا إلى أن أزمة منتجي الدواجن انتهت والأسعار مستقرة مع تثمين رؤية الرئيس السيسي لتطوير القطاع الزراعي.

وأضاف "فاروق"، في مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أن إنتاج البيض السنوي وصل إلى 16 مليار بيضة والاستثمارات تخطت 100 مليار جنيه.

وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن زيادة أسعار الدواجن كانت ضغطًا طارئًا بسبب موجة الشتاء وحلول أعياد الميلاد.

وتابع وزير الزراعة: يوجد تعاون بين الوزارة والقطاع الخاص واتحاد منتجي الدواجن، مؤكدًا أن هذا التعاون يهدف إلى خفض أسعار الدواجن في الفترة المقبلة قبيل رمضان.

وأكد "فاروق"، أن الوزارة ستخصص خلال 15 يومًا أماكن بيع منتجاتها بأسعار مخفضة بالتنسيق مع وزارة التموين لخدمة المواطنين.

وأشار إلى أن صادرات المنتجات الزراعية تجاوزت 9.2 مليون طن مع وفرة كبيرة في الإنتاج المحلي، معربًا عن تفاؤله بتحسن الأوضاع أكثر مع اقتراب رمضان.

