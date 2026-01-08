إعلان

جائزة ساويرس الثقافية.. ننشر الفائزين بجائزة أفضل سيناريو

كتب : مصراوي

08:54 م 08/01/2026
كتب- محمد لطفي:

تصوير- أحمد مسعد:

انطلق قبل قليل، الحفل الختامي السنوي لـ"جائزة ساويرس الثقافية" في دورتها الحادية والعشرين، التي تنظمها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بقاعة إيوارت التذكارية في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وحصد جائزة أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما فرع شباب الأدباء: أحمد صبحي، ومريهان موسى، عن سيناريو فيلم "شاب في مأزق".

وتواصل جائزة ساويرس الثقافية، منذ انطلاقها، دورها في دعم الإبداع الأدبي والفني واكتشاف الأصوات الجديدة، حيث شهدت خلال عقدين من تاريخها مشاركة آلاف المبدعين المصريين من مختلف الأعمار والخلفيات، وتم تكريم أكثر من 300 كاتب وأديب عن أعمالهم المتميزة.

وفي الدورة الحادية والعشرين، سيتم الإعلان عن الفائزين من بين نحو 750 عملًا أدبيًا تقدّم في فروع الجائزة، ما يعكس استمرار الجائزة كمنصة رائدة للاحتفاء بالإبداع وتشجيع الأجيال الجديدة على استلهام قوة الكلمة والفن في إحداث التغيير الثقافي والاجتماعي.

جائزة ساويرس الثقافية مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية مركز التحرير الثقافي نجيب ساويرس

