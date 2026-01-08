"البحوث الزراعية" يتفقد حقول بني سويف لتقديم الدعم الفني للمزارعين

تفقد وفد من قيادات معهد بحوث المحاصيل الحقلية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد من الحقول والزراعات بمحافظة بني سويف، لمتابعة الحالة العامة للمحاصيل الشتوية، حيث قاد الفريق الدكتور مجاهد عمار، مدير المعهد.

وشملت الجولة، التي شارك فيها وكلاء المعهد ومدير محطة بحوث سدس، ونخبة من الباحثين ومفتشي الإرشاد الزراعي، زيارة حقول المزارعين والحقول الإرشادية بالمحافظة، حيث تم لقاء عدد من المزارعين والاستماع مباشرة لهم والوقوف على أية مشكلات تواجههم في العمل على حلها، وتقديم الدعم الفني ونقل التوصيات الفنية الزراعية الحديثة لهم.

وأكد مدير المعهد، خلال لقاءاته مع المزارعين على أهمية الالتزام بالتوصيات الفنية الصادرة عن المعهد، مؤكداً التواجد الدائم للباحثين في الحقول، تنفيذا لتكليفات وزير الزراعة، لنقل أحدث النتائج البحثية وتطبيقها على أرض الواقع لزيادة دخل المزارع وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار مدير المعهد، إلى أنه سيكون هناك زيارات دورية من الفرق البحثية، والتي تضم خبراء في تخصصات مختلفة لمحاصيل القمح، البصل، الأعلاف، وبحوث الحشائش، وذلك بهدف توعية المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية الحديثة وطرق المكافحة المتكاملة.

اقرأ أيضاً:

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر

بعد إزالة 110 أكشاك.. محافظ القاهرة: استمرار الحملة على الأكشاك غير المرخصة

مصدر يكشف موعد تشغيل المرحلة الثانية من الربط الكهربائي المصري السعودي