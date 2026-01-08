إعلان

وقف عرض حلقة برنامج "مواعدة الأطفال" وحذف البرومو

كتب : أحمد جمعة

11:07 ص 08/01/2026

برنامج مواعدة الأطفال

قررت الجهة المنتجة لبرنامج "المواعدة" وقف عرض إحدى حلقاته التي كانت تتناول ظهور أطفال وحذف البرومو الترويجي الخاص بها، وذلك عقب تدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي أعلن رفضه التام لظهور أطفال ضمن محتوى إعلامي غير مناسب لأعمارهم.

كان البرنامج قد نشر إعلانًا ترويجيًا لإحدى الحلقات ظهر فيه طفلان في قالب يحاكي برامج المواعدة المخصصة للبالغين، ما أثار انتقادات واسعة ومخاوف تتعلق بحماية حقوق الطفل.

وقالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن استخدام مصطلح "المواعدة" وربطه بالأطفال يمثل أمرًا بالغ الخطورة، كونه يقدّم مفاهيم اجتماعية تخص البالغين فقط، حتى وإن قُدم المحتوى في إطار ترفيهي أو بدعوى المزاح.

وأكدت "السنباطي" في بيان، رفضها القاطع لوضع الأطفال في سياقات لا تتناسب مع أعمارهم، أو استغلال براءتهم بهدف جذب المشاهدات وتحقيق "الترند"، مشددة على أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع المصلحة الفضلى للطفل، وقد يكون لها تأثيرات سلبية على سلوك الأطفال وتشجع على تقليد تصرفات غير ملائمة.

وحيال ذلك، خاطب المجلس القومي للطفولة والأمومة الجهات المختصة، وعلى رأسها النيابة العامة "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين" وكذلك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع التأكيد على ضرورة التزام وسائل الإعلام بالضوابط المهنية والأخلاقية عند تقديم أي محتوى يتعلق بالأطفال.

