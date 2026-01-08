مباريات الأمس
"بيد حسام حسن".. شوبير يكشف حقيقة إصابة الشناوي وموقفه أمام كوت ديفوار

كتب : محمد خيري

11:29 ص 08/01/2026 تعديل في 12:05 م
كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن تعرض محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، لإصابة قبل مواجهة كوت ديفوار المرتقبة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره كوت ديفوار في إطار منافسات الدور ربع النهائي من البطولة، المقامة حاليًا في المغرب.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، أن ما تردد عن إصابة الشناوي غير صحيح، مؤكدًا أن الحارس يتمتع بحالة بدنية جيدة وسليم بنسبة 100%، وشارك في المران الأخير بشكل كامل دون أي مشكلات.

وأضاف شوبير أن قرار مشاركة الشناوي في المباراة يعود بالكامل للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مشيرًا إلى أن الشناوي هو الحارس الأساسي للمنتخب، رغم الإشادة بالمستوى المميز الذي قدمه مصطفى شوبير في مباراة أنجولا.

أحمد شوبير إصابة الشناوي كوت ديفوار حسام حسن

