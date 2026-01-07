إعلان

إدراج هرم زوسر والمقبرة الجنوبية ضمن تذكرة سقارة الشاملة - ما الأسعار الجديدة؟

كتب : محمد أبو بكر

09:40 م 07/01/2026

هرم زوسر المدرج في سقارة

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وافق على إدراج هرم زوسر المدرج من المدخل الجنوبي، إلى جانب المقبرة الجنوبية، ضمن تذكرة منطقة آثار سقارة الشاملة.

وأوضحت الغرفة، بحسب كتابها الدوري والذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن القرار تضمن تحديد أسعار التذكرة الجديدة على النحو التالي: 1400 جنيه للزائر الأجنبي، و700 جنيه للطالب الأجنبي، و120 جنيهًا للزائر المصري، و60 جنيهًا للطالب المصري.

وأكدت أن تطبيق الأسعار الجديدة سيكون اعتبارًا من 1 مايو 2026، مع الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات المنظمة، ومراعاة القواعد المعمول بها داخل المناطق الأثرية.

ودعت الغرفة، شركات السياحة، إلى الإحاطة بالقرار والعمل بموجبه، بما يضمن حسن التنظيم والتنسيق خلال تنفيذ القرار، مشيدةً بتعاون الشركات في دعم المنظومة السياحية والحفاظ على المواقع الأثرية.

وكالات السفر والسياحة المجلس الأعلى للآثار هرم زوسر آثار سقارة شركات السياحة

