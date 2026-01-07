شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة أعرب عن مخاوفه العميقة مما تم رصده من إعلانات ترويجية لحلقة برنامج للمواعدة" مقرر عرضها مساء اليوم، والتي تُظهر طفلين في قالب يحاكي برنامج "المواعدة" المخصص للبالغين.

تحرك عاجل للقومي للطفولة بعد رصد إعلان ترويجي لحلقة مواعدة بين طفلين

أعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن مخاوفه العميقة مما تم رصده من إعلانات ترويجية لحلقة برنامج للمواعدة" مقرر عرضها مساء اليوم، والتي تُظهر طفلين في قالب يحاكي برنامج "المواعدة" المخصص للبالغين.

خاص| وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن افتتاح حديقة الحيوان

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن آخر التطورات المتعلقة بافتتاح حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة، في ظل أعمال التطوير التي تشهدها منذ أكثر من عامين، والتي من شأنها أن تجعلها مقصداً ترفيهياً وسياحياً بارزاً.

4 ظواهر تضرب البلاد.. توقعات حالة الطقس غدًا الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 8 يناير 2026 والأحوال الجوية المتوقعة.

حقيقة تعطل أنظمة الرقمنة ببعض الوزارات والهيئات الحكومية

نفت نقابة الإعلاميين، صحة ما تم تداوله بشأن تعطل الأجهزة الخاصة بمنظومة الرقمنة في بعض الوزارات والقطاعات الحكومية، مؤكدة أن تلك الادعاءات عارية تمامًا من الصحة.

عبد السند يمامة يعلن عدم الترشح لرئاسة حزب الوفد لدورة أخرى

أعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، عدم الترشح لدورة أخرى لرئاسة الحزب خلال الفترة المقبلة، مكتفيًا بدورة واحدة.

مصادر: إعلان أسماء الـ28 نائبًا المعينين بقرار رئيس الجمهورية غدًا

توقعت مصادر برلمانية إعلان أسماء النواب المعينين الـ28 غدًا الخميس، بقرار من رئيس الجمهورية.

النقل تنشر أحدث صور جوية لمحطة حاويات "تحيا مصر 1" بميناء دمياط

نشرت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، أحدث تصوير جوي لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط، موضحة أن أعمال البنية الفوقية لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط تشهد تقدما ملموسا، تحت إشراف شركة دمياط أليانس المشغلة للمحطة.

تحذير عاجل لـ"سلامة الغذاء".. سحب 5 دفعات من ألبان الأطفال بالسوق

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تنفيذ سحب احترازي لعدد محدود من دفعات منتجات حليب الأطفال من إنتاج شركة نستله، في ضوء إخطار رسمي ورد إليها من شركة "نستله مصر" يفيد بتنفيذ سحب طوعي احتراز ى لهذه الدفعات.

السياحة تكشف حقيقة ما أثير بشأن سقف مسجد الأمير عثمان بسوهاج

أصدرت وزارة السياحة والآثار، بيانا صحفيا أكدت خلاله أن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقف مسجد الأمير عثمان بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج، وأعمال الترميم الجارية به حاليًا، عارِ تمامًا من الصحة.

