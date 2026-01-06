إعلان

"الغنيمي": الزراعة والإدارة المحلية على رأس أولوياتي بالبرلمان

كتب : نشأت علي

07:25 م 06/01/2026

النائب عماد الغنيمي عضو مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

أكد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاي البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة (مستقل)، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لخدمة المواطن وتحقيق تطلعاته، مشددًا على سعيه لأن يكون عند حسن ظن أبناء دائرته الذين منحوه ثقتهم وأصواتهم، وأن يكون صوتهم الحقيقي والمعبر عنهم تحت قبة البرلمان.

وأضاف الغنيمي، في تصريحات خلال حفل استقبال الأعضاء الفائزين بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستخراج كارنيه العضوية بالفصل التشريعي الثالث، أن المسؤولية الملقاة على عاتق النواب تتطلب عملًا جادًا وتواصلًا مستمرًا مع المواطنين.

وأوضح الغنيمي أن الملفات التي سيعمل على تبنيها خلال الفصل التشريعي تشمل الإدارة المحلية وتطوير منظومة المحليات، إلى جانب ملف الزراعة باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، خاصة في محافظة البحيرة ذات الطبيعة الزراعية.

وأشار الغنيمي إلى أهمية توفير الأسمدة الزراعية للفلاحين بأسعار مناسبة وفي التوقيتات المحددة، والعمل على تحديث المنظومة الإلكترونية للفلاح، بما يسهم في تيسير حصوله على الدعم والخدمات الزراعية، وتحقيق العدالة والشفافية في توزيع مستلزمات الإنتاج.

وأشاد النائب عماد الغنيمي بسير العملية الانتخابية، مؤكدًا أن روح الانتخابات المستقلة تعكس وعي المواطن وحرصه على اختيار من يمثل مصالحه بصدق ويعمل على خدمته دون انحياز.

