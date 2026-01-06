تقديرًا لتضحياتهم.. صرف تعويضات مالية لأسر شهداء ومصابي الحروب السابقة

أعلن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية وأسرهم، بصرف التعويض المادى الواجب صرفه لمرة واحدة للمستفيدين من الصندوق من القوات المسلحة بمبلغ 100 ألف جنيهاً لأسرة الشهيد والمصاب طبقاً لنسبة العجز ، والمستفيد من أسرة الشهيد هم ( الأب - الأم - الزوجة - الأبناء ) والمصاب نفسه وفى حالة وفاة المصاب يتم الصرف للورثة ( الأب - الأم - الزوجة - الأبناء ).

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن ضم شهداء ومصابي الحروب السابقة من القوات المسلحة فى ( حرب 1948- حرب اليمن – حرب 1956- حرب الإستنزاف - حرب 1973 ) للفئات المستحقة للتعويض المادي عرفاناً بتضحياتهم للوطن.

ووفرت القوات المسلحة أرقام هاتفية الإستدلال على المستفيدين من أسر الشهداء والمصابين في العمليات الحربية من الحروب السابقة المشار إليها بعاليه ولم يتم صرف التعويض المادى الواجب صرفه لمرة واحدة حتى الآن لهم، يقوم المستفيد بالتواصل ومعه المستندات الدالة على الإستشهاد أو الإصابة مع الجهات التالية :

- جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب :

تليفون / 01035385835 .

تليفون / 01102013550 .

واتساب / 01050775397 .

- قيادة قوات الدفاع الشعبى ( المستشار العسكرى بكل محافظة ) .

- صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم :

تليفون / 0222605398 .

واتساب / 01128905227 .