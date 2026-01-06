إعلان

تقديرًا لتضحياتهم.. صرف تعويضات مالية لأسر شهداء ومصابي الحروب السابقة

كتب : محمد عبدالناصر

02:10 م 06/01/2026

صرف تعويضات مالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية وأسرهم، بصرف التعويض المادى الواجب صرفه لمرة واحدة للمستفيدين من الصندوق من القوات المسلحة بمبلغ 100 ألف جنيهاً لأسرة الشهيد والمصاب طبقاً لنسبة العجز ، والمستفيد من أسرة الشهيد هم ( الأب - الأم - الزوجة - الأبناء ) والمصاب نفسه وفى حالة وفاة المصاب يتم الصرف للورثة ( الأب - الأم - الزوجة - الأبناء ).

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن ضم شهداء ومصابي الحروب السابقة من القوات المسلحة فى ( حرب 1948- حرب اليمن – حرب 1956- حرب الإستنزاف - حرب 1973 ) للفئات المستحقة للتعويض المادي عرفاناً بتضحياتهم للوطن.

ووفرت القوات المسلحة أرقام هاتفية الإستدلال على المستفيدين من أسر الشهداء والمصابين في العمليات الحربية من الحروب السابقة المشار إليها بعاليه ولم يتم صرف التعويض المادى الواجب صرفه لمرة واحدة حتى الآن لهم، يقوم المستفيد بالتواصل ومعه المستندات الدالة على الإستشهاد أو الإصابة مع الجهات التالية :

- جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب :
تليفون / 01035385835 .
تليفون / 01102013550 .
واتساب / 01050775397 .
- قيادة قوات الدفاع الشعبى ( المستشار العسكرى بكل محافظة ) .
- صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم :
تليفون / 0222605398 .
واتساب / 01128905227 .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صرف تعويضات مالية أسر شهداء ومصابي الحروب صندوق تكريم شهداء

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

شعبة الدواجن: الأسعار الحالية عادلة بعد تدني ملحوظ الفترة الماضية
اقتصاد

شعبة الدواجن: الأسعار الحالية عادلة بعد تدني ملحوظ الفترة الماضية

بعد تأهل المنتخب المصري لربع النهائي.. محمد سامي: "إحنا الفراعنة وأجمد
زووم

بعد تأهل المنتخب المصري لربع النهائي.. محمد سامي: "إحنا الفراعنة وأجمد
بسبب الخلافات.. ليفربول يفكر بالإطاحة من آرني سلوت
رياضة عربية وعالمية

بسبب الخلافات.. ليفربول يفكر بالإطاحة من آرني سلوت
احذرها في الطقس البارد.. 4 أطعمة ومشروبات تضعف مقاومتك لنزلات البرد
نصائح طبية

احذرها في الطقس البارد.. 4 أطعمة ومشروبات تضعف مقاومتك لنزلات البرد
من تألق لشخصية هامشية.. ماذا قالت الصحف الأجنبية عن أداء محمد صلاح؟
رياضة عربية وعالمية

من تألق لشخصية هامشية.. ماذا قالت الصحف الأجنبية عن أداء محمد صلاح؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع في بداية تعاملات اليوم في مصر
الايجار القديم.. شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث