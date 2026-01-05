النائبة لميس أنور: الحصول على كارنيه البرلمان مسؤولية كبيرة

أعربت النائبة لميس أحمد أنور عضو مجلس النواب، عن بالغ سعادتها باستلام كارنيه عضوية مجلس النواب للفصل التشريعي الثالث، مؤكدة أن هذه اللحظة تمثل شرفًا ومسؤولية كبيرة تتطلب بذل أقصى جهد لخدمة الوطن والمواطنين.

وأكدت البرلمانية، عن أمنياتها بأن يكون الفصل التشريعي الجديد فصلًا ناجحًا ومثمرًا يساهم في دعم مسيرة التنمية والبناء، ويحقق تطلعات المواطنين في مختلف القضايا والتشريعات التي تمس حياتهم اليومية.

وتقدمت "النائبة" بخالص التمنيات بالخير والتقدم لمصر، قيادةً وشعبًا، معربة عن سعادتها الكبيرة بانضمامها لعضوية مجلس النواب، وحرصها على أن تكون عضوًا فاعلًا وإيجابيًا داخل المجلس، يشارك بجدية في مناقشة القوانين، وتقديم المقترحات، ومراقبة الأداء التنفيذي.

وشددت "النائبة لميس أحمد أنور"، على التزامها الكامل بأن تكون في خدمة أهالي دائرتها، وأن تعمل على نقل مطالبهم واحتياجاتهم تحت قبة البرلمان، والدفاع عن حقوقهم، مؤكدة أن ثقة المواطنين ستظل الدافع الأول لها خلال المرحلة المقبلة.