اشترطت وزارة السياحة، ضرورة الالتزام الكامل بحصول حجاج السياحة على شهادة "الاستطاعة الصحية"، للسماح بأداء فريضة الحج، في إطار الضوابط والإجراءات المنظمة للحج السياحي لهذا العام والمعتمدة من مصر، في ضوء الضوابط والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة بالسعودية.

بدورها، حددت وزارة الصحة، الاشتراطات اللازمة لاستخراج الشهادة الصحية للمسافرين للحج، وهي تلك الشهادة التي تثبت خلو الراغبين في أداء الفريضة من الأمراض المعدية وحصولهم أيضًا على التطعيمات اللازمة ضد الالتهاب السحائي.

ويتم استخراج تلك الشهادة من مستشفيات وزارة الصحة عن طريق إحضار بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر وصور شخصية بخلفية بيضاء، بعد إجراء عدد من الفحوصات والتحاليل المعملية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن التطعيمات الواجب الحصول عليها لأداء مناسك الحج تشمل لقاح ضد ميكروب الالتهاب السحائي، مع شهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة ضد ميكروب الالتهاب السحائي.

وأشار إلى ضرورة تلقي التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 5 سنوات يتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب تطعيم الحج والعمرة بالمحافظات وعددهم 186 مركزًا.

وأوضح أن الوزارة توصي بتلقي لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ولفت إلى توقيع الكشف الطبي الخاص بموسم حج هذا العام في 179 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا.

وينشر مصراوي قائمة المستشفيات المعتمدة لإجراء الكشف الطبي الخاص بموسم الحج.

اقرأ أيضا:

وقف عرض حلقة برنامج "مواعدة الأطفال" وحذف البرومو

زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية

أمطار وعدم استقرار.. توقعات حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

محافظة القاهرة: بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل