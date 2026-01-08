اكتشاف 3 مواقع إلكترونية مُزورة لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير

رصدت إدارة المتحف المصري الكبير، 3 مواقع إلكترونية مُزوَّرة تقوم ببيع وحجز تذاكر دخول وزيارة المتحف المصري الكبير.

جاء ذلك في إطار المتابعة الدورية والمستمرة التي تقوم بها لرصد ومتابعة ما يُنشر على شبكة الإنترنت، ولا سيما المواقع والمنصات الإلكترونية التي تدّعي ارتباطها بالمتحف.

ويجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المواقع، تمهيدًا لإغلاقها ومحاسبة القائمين عليها.

وتحرص إدارة المتحف على صون مكانة المتحف المصري الكبير باعتباره أحد أهم الصروح الثقافية والحضارية والسياحية على مستوى العالم، وحماية لحقوق زائريه ومنع أية محاولات لاستغلالهم أو الإضرار بهم ماديًا أو معنويًا.

وأكدت إدارة المتحف، في بيان، أن هذه المواقع الإلكترونية لا تمت للمتحف المصري الكبير بصلة، وأنها تهدف إلى تضليل واستغلال المواطنين والراغبين في زيارة المتحف.

وشددت على أن الموقع الإلكتروني الرسمي والوحيد المعتمد لشراء تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير عبر الرابط التالي، اضغط هنا. www.visit-gem.com

كما أهابت إدارة المتحف، بمستخدمي شبكة الإنترنت ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع أو شراء تذاكر زيارة المتحف من أي مواقع أو منصات إلكترونية، غير الموقع الرسمي المُشار إليه، تدّعي بيع تذاكر الزيارة؛ إذ إنها مواقع غير رسمية ومُزوَّرة ولا تمت للمتحف بصلة، مؤكدة أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أية محاولات مماثلة.

