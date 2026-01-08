إعلان

الصومال تنفي اتهامات أمريكية بتدمير مستودع مساعدات غذائية

كتب : مصراوي

05:55 م 08/01/2026

الصومال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

نفت الحكومة الصومالية، الخميس، اتهامات وجهتها الولايات المتحدة تفيد بأن السلطات في مقديشو دمّرت مستودعًا ممولًا من الولايات المتحدة تابعًا لبرنامج الأغذية العالمي، واستولت على مساعدات غذائية كانت مخصّصة للمدنيين الفقراء.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إنها علّقت جميع أشكال المساعدات المقدّمة من واشنطن إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية على خلفية هذه الاتهامات، مؤكدة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتبع "سياسة عدم التسامح مطلقًا مع إهدار أو سرقة أو تحويل المساعدات المنقذة للحياة".

ونقل مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية أن سلطات ميناء مقديشو قامت بهدم مستودع برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة ومقره روما، بناءً على توجيهات من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، "من دون إخطار مسبق أو تنسيق مع الدول المانحة الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة". وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية تقارير دبلوماسيين أمريكيين في المنطقة.

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الصومالية أن المواد الغذائية المعنية لم تُدمَّر، وأن "المساعدات المشار إليها في التقارير الأخيرة لا تزال تحت حيازة وسيطرة برنامج الأغذية العالمي، بما في ذلك المساعدات المقدّمة من الولايات المتحدة".

ولم يصدر رد فوري من برنامج الأغذية العالمي على طلب للحصول على مزيد من التفاصيل.

وأضافت الوزارة أن أعمال توسعة وإعادة توظيف جارية في ميناء مقديشو ضمن خطط تطوير أوسع، مشيرة إلى أن الأنشطة الجارية هناك لم تؤثر على حيازة أو توزيع المساعدات الإنسانية.

وأكدت الخارجية الصومالية أن البلاد "ملتزمة التزامًا كاملًا بالمبادئ الإنسانية والشفافية والمساءلة، وتثمّن شراكتها مع الولايات المتحدة وجميع المانحين الدوليين"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويأتي تعليق المساعدات الأمريكية في وقت صعّدت فيه إدارة ترامب انتقاداتها للاجئين والمهاجرين الصوماليين في الولايات المتحدة، بما في ذلك اتهامات بالاحتيال تتعلق بمراكز رعاية الأطفال في ولاية مينيسوتا. كما فرضت واشنطن قيودًا مشددة على دخول الصوماليين إلى أراضيها، وصعّبت بقاء المقيمين منهم داخل البلاد.

ولم يتضح بعد حجم المساعدات التي سيشملها قرار التعليق، خاصة في ظل تقليص إدارة ترامب للإنفاق على المساعدات الخارجية، وتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وعدم نشر بيانات حديثة توضح حجم المساعدات حسب كل دولة.

وخلال العام الأخير من إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، قدّمت الولايات المتحدة 770 مليون دولار لمشروعات في الصومال، إلا أن جزءًا محدودًا فقط من هذا المبلغ وصل مباشرة إلى الحكومة الصومالية.

وتقع الصومال في منطقة القرن الإفريقي، وتُعد من أفقر دول العالم، وتعاني منذ عقود من صراعات مزمنة وانعدام للأمن، تفاقمت بفعل كوارث طبيعية متكررة، من بينها موجات جفاف حادة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصومال تنفي اتهامات أمريكية تدمير مستودع مساعدات غذائية الحكومة الصومالية وزارة الخارجية الأمريكية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

لماذا يجب عليك شرب الماء فور استيقاظك؟.. 5 فوائد
نصائح طبية

لماذا يجب عليك شرب الماء فور استيقاظك؟.. 5 فوائد

احذر خلط هذه الفواكه معا.. تدمر معدتك دون أن تشعر
نصائح طبية

احذر خلط هذه الفواكه معا.. تدمر معدتك دون أن تشعر

"كريم" يطلب فسخ زواجه: "سرقت فلوسي وإحنا في شهر العسل"
حوادث وقضايا

"كريم" يطلب فسخ زواجه: "سرقت فلوسي وإحنا في شهر العسل"
"بين اتهامات التعمد والإنكار".. القصة الكاملة لدهس "جنى" أمام مدرسة بالشروق
حوادث وقضايا

"بين اتهامات التعمد والإنكار".. القصة الكاملة لدهس "جنى" أمام مدرسة بالشروق
"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميما يشبه واجهة الموقع
اقتصاد

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميما يشبه واجهة الموقع

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع
دمج أوبو وريلمي.. كيف ينعكس على أصحاب هواتف العلامتين؟
سعر الذهب ينخفض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
استمرار الارتفاع وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية