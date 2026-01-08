برودة قاسية وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من منخفض قطبي خلال ساعات

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء هذا العام يشهد طقسًا استثنائيًا أكثر برودة مقارنة بالعام الماضي، مشيرةً إلى تغيرات جوية ملحوظة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا لايف"، إن درجات الحرارة اليوم أعلى من المعدل الطبيعي بزيادة تصل إلى 6 درجات، مضيفة أن السواحل الشمالية تسجل 25-26 درجة مئوية، بينما يتجاوز الصعيد 29-30 درجة نهارًا بفعل مرتفع جوي يجعل الأجواء مشمسة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي للأرصاد، أن منخفضًا جويًا قطبيًا سيؤثر على البلاد غدًا الجمعة، سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الحرارة مع نشاط قوي للرياح قد يتجاوز 70 كم/ ساعة على البحر المتوسط.

وأكدت أن فرص سقوط الأمطار الغزيرة ستتركز على السواحل الشمالية الغربية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة الصغرى ليلًا ستنخفض إلى 12 درجة في القاهرة الكبرى، مع برودة شديدة في المحافظات الداخلية مثل الأقصر وأسوان.

وأشارت إلى أن هذا المنخفض يمثل تحولًا جويًا مؤقتًا، مع توقعات بعودة الاستقرار تدريجيًا بدءًا من السبت، مع استمرار البرودة الليلية في معظم المناطق.

اقرأ أيضا:

وقف عرض حلقة برنامج "مواعدة الأطفال" وحذف البرومو

زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية

أمطار وعدم استقرار.. توقعات حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

محافظة القاهرة: بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل