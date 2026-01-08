إعلان

برودة قاسية وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من منخفض قطبي خلال ساعات

كتب : حسن مرسي

05:33 م 08/01/2026

درجات الحرارة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء هذا العام يشهد طقسًا استثنائيًا أكثر برودة مقارنة بالعام الماضي، مشيرةً إلى تغيرات جوية ملحوظة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا لايف"، إن درجات الحرارة اليوم أعلى من المعدل الطبيعي بزيادة تصل إلى 6 درجات، مضيفة أن السواحل الشمالية تسجل 25-26 درجة مئوية، بينما يتجاوز الصعيد 29-30 درجة نهارًا بفعل مرتفع جوي يجعل الأجواء مشمسة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي للأرصاد، أن منخفضًا جويًا قطبيًا سيؤثر على البلاد غدًا الجمعة، سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الحرارة مع نشاط قوي للرياح قد يتجاوز 70 كم/ ساعة على البحر المتوسط.

وأكدت أن فرص سقوط الأمطار الغزيرة ستتركز على السواحل الشمالية الغربية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة الصغرى ليلًا ستنخفض إلى 12 درجة في القاهرة الكبرى، مع برودة شديدة في المحافظات الداخلية مثل الأقصر وأسوان.

وأشارت إلى أن هذا المنخفض يمثل تحولًا جويًا مؤقتًا، مع توقعات بعودة الاستقرار تدريجيًا بدءًا من السبت، مع استمرار البرودة الليلية في معظم المناطق.

اقرأ أيضا:

وقف عرض حلقة برنامج "مواعدة الأطفال" وحذف البرومو

زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية

أمطار وعدم استقرار.. توقعات حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

محافظة القاهرة: بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

برودة أمطار رياح شبورة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

هبوط الدولار يدفع المستثمرين للملاذات الآمنة خلال 2026
أخبار البنوك

هبوط الدولار يدفع المستثمرين للملاذات الآمنة خلال 2026
بعد انتشاره في مصر.. ما أعراض "فيروس الإنفلونزا الخارق"؟
أخبار مصر

بعد انتشاره في مصر.. ما أعراض "فيروس الإنفلونزا الخارق"؟
"كريم" يطلب فسخ زواجه: "سرقت فلوسي وإحنا في شهر العسل"
حوادث وقضايا

"كريم" يطلب فسخ زواجه: "سرقت فلوسي وإحنا في شهر العسل"
"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميما يشبه واجهة الموقع
اقتصاد

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميما يشبه واجهة الموقع
انخفض في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

انخفض في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع
دمج أوبو وريلمي.. كيف ينعكس على أصحاب هواتف العلامتين؟
سعر الذهب ينخفض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
استمرار الارتفاع وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية