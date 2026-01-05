إعلان

بسلاح أبيض.. حبس متهم 6 أشهر لتعديه على طفلين أثناء لهوهما بالسويس

كتب : حسام الدين أحمد

03:31 م 05/01/2026

تعبيرية

قضت محكمة جنح الأحداث بالسويس بمعاقبة حدث بالحبس لمدة 6 أشهر بعد تعديه بسلاح أبيض على طفلين، ما أسفر عن إصابتهما بجروح قطعية، وتم نقل المتهم إلى المكان المخصص لقضاء العقوبة.

وتعود وقائع القضية إلى المحضر المحرر بقسم شرطة الأربعين، عندما نشبت مشاجرة بين الأطفال أثناء اللعب، وتطورت إلى شجار بالأيدي ورشق بالحجارة، فتدخل الحدث للدفاع عن طرف آخر واعتدى على الطفلين، ما تسبب في إصابتهما.

وعُولج الطفلان بالمجمع الطبي بالسويس، فيما انتقلت مأمورية أمنية من قسم الأربعين إلى مكان الواقعة، واستمعت الشرطة لشهود العيان الذين أدانوا المتهم. وتم ضبط الحدث وإحالته للنيابة العامة، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي.

الاعتداء على طفلين السويس حبس

