إعلان

البابا تواضروس يستقبل شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتي للتهنئة بعيد الميلاد

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:25 م 05/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    البابا تواضروس يستقبل شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتي (2)
  • عرض 5 صورة
    البابا تواضروس يستقبل شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتي (5)
  • عرض 5 صورة
    البابا تواضروس يستقبل شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتي (3)
  • عرض 5 صورة
    البابا تواضروس يستقبل شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتي (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية - بالمقر البابوي بالعباسية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، و الدكتور نظير عياد - مفتي الجمهورية، وعددًا من الشخصيات الدينية، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته ولعموم المواطنين المصريين المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقد عبر قداسة البابا عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مثمنًا روح المحبة والأخوة التي تجمع أبناء الوطن الواحد، ومؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتكامل بين المؤسسات الدينية في دعم الاستقرار المجتمعي ونشر القيم المستنيرة التي تجعل الأديان منابع رحمة وسلام.

من جانبهم، أعرب فضيلة الإمام الأكبر ووزير الأوقاف والمفتي عن خالص التهاني لقداسة البابا ولجميع المواطنين المسيحيين، راجين أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بمزيد من الخير والسلام، مؤكدين أن التلاحم الوطني ووحدة الصف بين أبناء الوطن يمثلان ركيزة أساسية في بناء الدولة المصرية وترسيخ قيم المواطنة الجامعة.

كما أكد الوزير أن هذه المناسبة يتجدد فيها اللقاء والتهاني والتعبير عن أرقى معاني المحبة والتآخي الحقيقي تحت مظلة المواطنة الجامعة لكل المصريين، فهي تجسيد للقيم الأصيلة للمجتمع المصري على مر العصور، مشيرًا إلى أن وحدة النسيج الوطني كانت -وستظل- صمام أمان الوطن ومصدر قوته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البابا تواضروس الثاني أحمد الطيب أسامة الأزهري عيد الميلاد المجيد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بعد إصابة الفنان إسماعيل شرف بسرطان القولون.. احذر هذه الأعراض
نصائح طبية

بعد إصابة الفنان إسماعيل شرف بسرطان القولون.. احذر هذه الأعراض
بالجلابية الصعيدي.. قبطان مصري يلفت الأنظار في حفل فايكنج العالمية بسويسرا
أخبار المحافظات

بالجلابية الصعيدي.. قبطان مصري يلفت الأنظار في حفل فايكنج العالمية بسويسرا
بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
زووم

بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
نجل شقيق إيمان البحر درويش يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية
زووم

نجل شقيق إيمان البحر درويش يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية
"الحياة خارج الأرض".. كيف يستعد العلماء لإرسال البشر للقمر والمريخ؟
علوم

"الحياة خارج الأرض".. كيف يستعد العلماء لإرسال البشر للقمر والمريخ؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس