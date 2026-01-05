جداول مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الابتدائي والإعدادي بالأزهر

مجدي الجلاد: عزوف الشباب عن التصويت في الانتخابات هو رد فعل على غياب الخيارات

وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد من الكاتدرائية- صور

اعتمد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جداول مراجعات أيام الامتحانات لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية ضمن مبادرة "هيا نتعلم".

وقال الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن الجداول تأتي ضمن حرص الأزهر على دعم الطلاب وتقديم كل ما يعينهم على التفوق والنجاح.

وأضاف عبدالغني، أن المراجعات تأتي ضمن مبادرة "هيا نتعلم" والتي تهدف إلى ما يلي:

- تبسيط المناهج الدراسية وشرح أهم النقاط.

- تدريب الطلاب على نماذج الأسئلة المتوقعة.

- دعم الثقة بالنفس والاستعداد الجيد للامتحانات.

- تحقيق أعلى درجات الفهم والتحصيل العلمي.

وجاءت جداول المراجعات على النحو التالي: