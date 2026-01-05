جداول مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الابتدائي والإعدادي بالأزهر
كتب : محمود مصطفى أبو طالب
اعتمد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جداول مراجعات أيام الامتحانات لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية ضمن مبادرة "هيا نتعلم".
وقال الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن الجداول تأتي ضمن حرص الأزهر على دعم الطلاب وتقديم كل ما يعينهم على التفوق والنجاح.
وأضاف عبدالغني، أن المراجعات تأتي ضمن مبادرة "هيا نتعلم" والتي تهدف إلى ما يلي:
- تبسيط المناهج الدراسية وشرح أهم النقاط.
- تدريب الطلاب على نماذج الأسئلة المتوقعة.
- دعم الثقة بالنفس والاستعداد الجيد للامتحانات.
- تحقيق أعلى درجات الفهم والتحصيل العلمي.
وجاءت جداول المراجعات على النحو التالي: