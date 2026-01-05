إعلان

جداول مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الابتدائي والإعدادي بالأزهر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:31 ص 05/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الابتدائي والإعدادي (4)
  • عرض 7 صورة
    مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الابتدائي والإعدادي (1)
  • عرض 7 صورة
    مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الابتدائي والإعدادي (3)
  • عرض 7 صورة
    مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الابتدائي والإعدادي (5)
  • عرض 7 صورة
    مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الابتدائي والإعدادي (7)
  • عرض 7 صورة
    مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الابتدائي والإعدادي (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اعتمد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جداول مراجعات أيام الامتحانات لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية ضمن مبادرة "هيا نتعلم".

وقال الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن الجداول تأتي ضمن حرص الأزهر على دعم الطلاب وتقديم كل ما يعينهم على التفوق والنجاح.

وأضاف عبدالغني، أن المراجعات تأتي ضمن مبادرة "هيا نتعلم" والتي تهدف إلى ما يلي:

- تبسيط المناهج الدراسية وشرح أهم النقاط.

- تدريب الطلاب على نماذج الأسئلة المتوقعة.

- دعم الثقة بالنفس والاستعداد الجيد للامتحانات.

- تحقيق أعلى درجات الفهم والتحصيل العلمي.

وجاءت جداول المراجعات على النحو التالي:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطاع المعاهد الأزهرية طلاب الابتدائي طلاب الإعدادي مبادرة هيا نتعلم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية
شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة
إساءة للديمقراطية.. مجدي الجلاد ينتقد: إزاي نائب من أسيوط يمثل المنوفية؟