إعلان

رئيسة "القومي للمرأة" تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة

كتب : نور العمروسي

11:32 م 04/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    رئيسة القومي للمرأة تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة (3)
  • عرض 5 صورة
    رئيسة القومي للمرأة تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة (2)
  • عرض 5 صورة
    رئيسة القومي للمرأة تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة (4)
  • عرض 5 صورة
    رئيسة القومي للمرأة تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- نور العمروسي:

شهدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد الميلاد المجيد والذي ترأسه مساء اليوم الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر وذلك بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية بحضور راعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس وقيادات الطائفة الإنجيلية إلى جانب حضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والمهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان.

وتقدمت المستشارة أمل عمار، بخالص التهنئة للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر وللأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد معربة عن تمنياتها بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والإستقرار والتقدم وعلى شعبها بالخير والسلام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشارة أمل عمار المجلس القومي للمرأة احتفال الطائفة الإنجيلية عيد الميلاد المجيد الدكتور القس أندريه زكي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان