أديب يكشف: مادورو كان "متباع".. لا يتغير شيء في العالم إلا بالقوة

علق الإعلامي عمرو أديب، على العملية الأمريكية في فنزويلا، قائلًا: "الدرس واضح.. نحن في عالم لن يتغير فيه أي أوضاع إلا بالقوة".

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن ما حدث مع روسيا في أوكرانيا وما جرى مع مادورو يؤكدان أن "المدرسة القديمة" القائلة بأن المشاكل تحل بالسياسة قد انتهت، ليحل محلها "العهد الترامبي" الذي يقول: "لو سمحت نزل إيدك تحت.. تأمل كيف تكون قويًا".

وربط أديب بين نجاح العملية و"الزراعة الاستخباراتية" طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن مادورو كان تحت المراقبة الدقيقة حتى في أدق تفاصيل حياته.

وقال: "الراجل طول ما هو ماشي في درون في السما بتراقبه"، موضحًا أنهم كانوا يعرفون مواعيد نومه وشربه للشاي، وهو ما يشبه الطريقة التي قُتل بها قادة آخرون مثل حسن نصر الله والعلماء الإيرانيون.

وتساءل أديب عما إذا كان هذا النموذج قابلًا للتكرار في أماكن أكثر حصانة، موضحًا: "هل ينفع الدلتا فورس بالتعاون مع قوات النخبة الإسرائيلية ينزلوا يجيبوا المرشد العام بتاع إيران؟".

وأجاب بأن الإمكانية موجودة "طبعاً" إذا توفرت نفس الظروف، مستذكراً كيف ضُرب المفاعل النووي الإيراني وكيف "نص العلماء بتوع الذرة بتوع إيران اُقتلوا على الأرض".

وأكد أديب، أن الرئيس مادورو كان "متباع من كل الناس اللي حواليه"، وهو ما يفسر معرفة المهاجمين بكل تفاصيل قصره حتى الباب المصفح الذي حاول اللجوء إليه.

وأوضح أن هذا النجاح لا يعني سهولة تكراره في كل مكان، قائلاً: "مافيش حتت كتير في العالم فيها البيع كده".