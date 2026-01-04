محافظ الجيزة: تشغيل خط نقل جماعي إلى سوق السيارات المستعملة الجديد

البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء "القضاء الأعلى" والنائب العام للتهنئة

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهاز السرفيس والنقل الجماعي بتدعيم مواقف السرفيس بميداني الجيزة والمنيب بعدد من أتوبيسات النقل الجماعي، لتشغيل خطوط تخدم القاهرة الجديدة وسوق السيارات المستعملة الجديد بمحور محمد نجيب وذلك في إطار جهود المحافظة للتيسير على المواطنين وتحسين مستوى خدمات النقل الجماعي المقدمة.

وفي هذا السياق تم التنسيق مع احدي شركات النقل الجماعي لتدعيم موقفي السرفيس بميداني الجيزة والمنيب بأتوبيسات سعة 26 راكبًا حيث تم تخصيص وتشغيل خطين على النحو التالي:

خط "موقف ميدان الجيزة – البحر الأعظم – الطريق الدائري – القطامية – طريق السخنة – سوق السيارات المستعملة الجديد".

خط "موقف المنيب – البحر الأعظم – الطريق الدائري – القطامية – طريق السخنة – سوق السيارات المستعملة الجديد".

ووجّه محافظ الجيزة بمتابعة معدلات الإقبال على الأتوبيسات بصفة دورية خاصة خلال يومي الجمعة والأحد باعتبارهما من أكثر الأيام التي تشهد كثافات مرتفعة وإقبالًا على سوق السيارات من قبل المواطنين مع التأكيد على دعم الخطين بأتوبيسات إضافية خلال فترات الذروة حال وجود احتياج لذلك بما يضمن انتظام الخدمة وتحقيق الانضباط وتقديم خدمة نقل آمنة وميسرة للمواطنين.