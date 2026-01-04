أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ49 لعام 2025، عن الفترة من 27 ديسمبر- 2 يناير 2026، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع، في إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، 90 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجيل 15 منشأة خلال الأسبوع الماضي.

وقامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة، في ذات السياق الرقابي، بتنفيذ 54 زيارة فحص وتفتيش، وتم تسجيل 7 منشآت ( 6 محطات تعبئة، 1 مورد أولي)، كما أصدرت الإدارة 2521 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1393 شركة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة نحو 6341 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ220 ألف طن، صادرة عن 1369 شركة مصدرة، وشملت هذه الرسائل ما يقرب من 652 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمارًا وفواكه، خضراوات ودرنات، محضرات من الخضر والفاكهة، دقيقًا ومنتجات من الحبوب، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتفصيلًا، تصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 11 ألف طن، تلاها الفاصوليا بأنواعها بكمية بلغت 9 آلاف طن، ثم خضراوات مشكلة بكمية بلغت 5 آلاف طن ليصل إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة إلى 39 صنفًا بإجمالي 40 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 66 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 9 آلاف طن، ثم التمور بمختلف أنواعها بإجمالي 5 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 35 صنفًا بكمية بلغت 86 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت السعودية، السودان، روسيا، الإمارات وليبيا ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 165 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

واحتل ميناء القاهرة الجوي، في ما يتعلق بالمنافذ التصديرية، المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 1419 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1086 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 764 رسالة.

وأصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1180 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 2113 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ510 آلاف طن، مستوردة من قِبل 783 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة وفول الصويا، وتصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من رومانيا، بلغاريا، أوكرانيا وأمريكا من بين إجمالي 115 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصرية.

ويستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 525 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بـــ 461 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ 312 رسالة.

الإفراجات الجمركية

وقال التقرير إنه تم الإفراج عن 1338 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 575 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 09 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 130 مستورد خلال نفس الفترة.

وأضاف تقرير "سلامة الغذاء": وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية عددًا من الزيارات التفتيشية على مواقع تخزين القمح ومضارب الأرز.

ونفذت الإدارة 107 زيارات تفتيشية على منشآت المخابز بمختلف المحافظات، شملت 70 مخبزًا بلديًا، 16 مخبزًا سياحيًا، 21 مخبزًا إفرنجيًا، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك.

النشاط التخزيني

وواصلت الإدارة حملاتها الميدانية في المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 43 مأمورية رقابية شملت محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، كفر الشيخ، البحر الأحمر، الغربية، المنوفية، الفيوم، المنيا، مرسى مطروح، الإسماعيلية، سوهاج، البحيرة، دمياط، الدقهلية وأسيوط.

وتابعت الإدارة تسجيل المنشآت التخزينية، ووصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1529 مخزنًا.

الرسائل الغذائية الواردة

وتابع التقرير: وفي إطار الدور الرقابي للهيئة على الرسائل الغذائية الواردة، نفذت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 100 مأمورية تحفظ شملت المرور على 142 منشأة غذائية، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك المصري.

وتم التحفظ على 253 رسالة غذائية واردة، إلى جانب استمرار التحفظ على 21 رسالة مرفوضة معمليًا، وذلك تعزيزًا لمنظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

واستكمل التقرير: وفي ما يخص السعة التخزينية وعدم تكدس الرسائل الغذائية بالموانئ المصرية، قامت الهيئة بإعادة تصدير 3 رسائل مرفوضة، بما يسهم في ضمان انسياب حركة الواردات وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطنين.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 102 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة.

وقد تم معالجة عدد من الشكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

حملات رقابية ميدانية

وأضاف تقرير "سلامة الغذاء": وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، نفّذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية استهدفت 172 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الدقهلية، كفر الشيخ، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان، جنوب سيناء، المنيا وقنا، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

وتناشد الهيئة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة- مجلس الوزراء عبر الرابط: هنا

أو عبر الخط الساخن 16528.

ويمكن التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني

: هنا، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

الرقابة على السلاسل التجارية

وقال التقرير: وفي ما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 56 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، القليوبية، أسيوط، قنا، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الإسماعيلية، بورسعيد، أسوان، الأقصر، المنصورة، مدينة الغردقة.

ووصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2194 فرعًا تتبع 59 سلسلة تجارية.

وواصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 34 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 306 منتجات جديدة، واعتمدت 26 شركة عاملة في هذا القطاع، إلى جانب إصدار 4 شهادات بيع حر.

وشهد الأسبوع الماضي تسجيل 389 منشأة من المحلات العامة ذات النشاط الغذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحلات العامة 599 معاينة، واستوفت 384 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 70938 منشأة من المحال العامة.

وقال التقرير: أما في ما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 5 مأموريات تفتيشية على المحالب، و7 مأموريات أخرى على مراكز تجميع الألبان، في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت، البحيرة، الفيوم، بني سويف، الدقهلية، المنوفية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 400 منشأة، بواقع 231 محلبًا و169 مركز تجميع ألبان.

وأضاف التقرير: وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، ومع اقتراب أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، كثفت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية، والتي شملت أعمال التفتيش الدوري ومراجعة التراخيص للمطاعم وللفنادق، حيث نفذت الإدارة 99 زيارة بواقع 45 زيارة للفنادق، و44 زيارة للمطاعم، وذلك بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية من بينها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الوادي الجديد، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر وجنوب سيناء، ونتيجة هذه الحملات المكثفة تم تسجيل 23 فندقًا و 12 مطعمًا خلال الأسبوع الماضي.

وتم الاشتراك في حملة رقابية مع ديوان عام محافظة الجيزة ومديرية الطب البيطري بالمحافظة، وشملت المرور على عدد من المطاعم والمقاهي بحي العجوزة، للتأكد من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وأسفرت الحملة عن صدور قرار بغلق أحد المطاعم لوجود مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء داخل المنشأة، إلى جانب أخذ تعهدات على القائمين على عدد من المنشآت بضرورة تلافي المخالفات التي قد تؤثر على سلامة الغذاء، مع توجيههم بسرعة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 28 جولة رقابية على وحدات الطعام المتنقلة بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، البحر الأحمر، أسيوط، الشرقية، القليوبية، قنا.

وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 11 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ 107 جولات متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني، بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية، الفيوم، المنوفية، أسوان؛ لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المعتمدة، وتم تسجيل مجزر دواجن آلي.

وأصدرت الإدارة 20 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

مصانع المواد الملامسة للغذاء

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 19 مأمورية رقابية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، سوهاج وبورسعيد.

وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 801 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

ونفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 16 زيارة ميدانية بمحافظات دمياط، البحيرة وبورسعيد، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 774 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.

فحص 498 طلب تظلم

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 498 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بالمحافظات

وقال تقرير "سلامة الغذاء": في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 52 حملة تفتيشية موسعة على 555 منشأة غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من الحلوى المغشوشة غير المدون عليها أي بيانات توضح مصدرها، فضلًا عن ضبط كميات من العصائر والمشروبات الصناعية المغشوشة، والمعبأة باستخدام مكسبات طعم منتهية الصلاحية، بما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم تنفيذ حملات رقابية مشتركة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، شملت المرور على 17 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات من الرنجة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب إعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية (مخبوزات، ألبان، عصائر).

وشارك الفرع كذلك في حملات مكبرة بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات من مواد غذائية يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي (لحوم، دواجن، خل)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تنفيذ 15 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة شملت أعمال الفحص وسحب العينات.

وجرى تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن، وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة حملات ميدانية مكثفة شملت المرور على 432 منشأة غذائية بمراكز ومدن (دمنهور، إيتاي البارود، حوش عيسى، أبو حمص، شبراخيت، كفر الدوار، أبو المطامير، الرحمانية، الدلنجات، وادي النطرون، كوم حمادة، إدكو، رشيد، مركز بدر).

وتم، خلال هذه الجولات، إعدام كميات من المواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (كبدة، مصنعات لحوم، أسماك، أرز، توابل)، كما تم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكل الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء؛ لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة المنوفية 18 حملة تفتيشية؛ بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس مدينة شبين الكوم، مباحث التموين، الطب البيطري )، شملت المرور على 153 منشأة غذائية بمختلف مدن المحافظة (شبين الكوم، قويسنا، الباجور، أشمون، السادات، بركة السبع، الشهداء).

وأسفرت الحملات عن وجود عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت الغذائية مثل عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وعدم استكمال إجراءات التراخيص، فتم توجيه أصحاب المنشآت الغذائية إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الواجبة وضوابط سلامة الغذاء، واستكمال إجراءات التراخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.

وأسفرت أيضًا عن ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وتم الإعدام بمعرفة صاحب الشأن في حضور لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الأقصر ومحافظة قنا 26 حملة تفتيشية، بعضها بالتعاون مع مديرية تموين الأقصر، مديرية تموين قنا، إدارة شؤون البيئة بمحافظة الأقصر، شملت المرور على 178 منشأة غذائية بنطاق محافظة الأقصر، وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء، ومحاضر ضبط وإعدام لمنتجات غذائية متنوعة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومتغيرة في خواصها الطبيعية.

وتم تنبيه القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المقررة.

وتابع التقرير: وفي نطاق محافظة قنا، نفذ الفرع 24 حملة تفتيشية، بعضها بالتعاون مع مجلسي مدينتي الوقف وفرشوط، وإدارات تموين نجع حمادي وقوص وفرشوط وأبوتشت، شملت المرور على 169 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات أيضًا عن تحرير محاضر ضبط لكميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير محاضر بإعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمتغيرة في خواصها الطبيعية، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ 34 حملة تفتيشية على السوق المحلية، شملت المرور على 433 منشأة غذائية، بالإضافة إلى تنفيذ 6 حملات تفتيشية مشتركة مع التموين والطب البيطري، استهدفت المرور على 26 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام والتحفظ على كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (زيوت، سمن، مقرمشات، مقطعات دواجن، مخبوزات، أسماك، لحوم، مياه غازية، شوكولاتة، حلوى).

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 23 حملة تفتيشية، استهدفت المرور على 207 منشآت غذائية بنطاق مراكز (أسوان، إدفو، كوم امبو، دراو، السباعية، البصيلية، فارس)، وأسفرت عن تحرير 9 محاضر بإعدام كميات متنوعة من المنتجات المجهولة المصدر، والسيئة التخزين، والمنتهية الصلاحية (مخبوزات، عصائر، ألبان، بسكويت، كيك وشيكولاتة).

وأجرى فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية 14 حملة تفتيشية على السوق المحلية، حيث تم المرور على 140 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر بإعدام كميات من المواد الغذائية التي ظهرت عليها علامات الفساد الظاهري والمنتهية الصلاحية.

وتم تنفيذ عدد من الزيارات التفتيشية بالتعاون مع المجلس المحلي بمدينة التل الكبير، استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقًا للضوابط المعتمدة من الهيئة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية عددًا من الحملات التفتيشية بالتعاون مع (رئاسة مجلس المدينة، مديرية التموين، مباحث التموين، الصحة)، وشملت الحملات المرور على 20 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات متنوعة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

الرقابة على السوق المحلية

وأجرى مفتشو الفرع، في إطار جهود الهيئة في الرقابة على السوق المحلية، 39 حملة تفتيشية استهدفت المرور على 333 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 25 حملة تفتيشية، إحداها تم تنفيذها بالتعاون مع (الإدارة العامة لشرطة التموين، الطب البيطري) حيث شملت الحملات المرور على 138 منشأة غذائية بنطاق مراكز (طهطا، جرجا، حي شرق، حي غرب، دار السلام، أخميم، البلينا، المنشأة).

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، (باتيه، مصنعات لحوم، لحوم ودواجن مجمدة) وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء لضمان تداول منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الجيزة (فرع الغرفة التجارية) بفحص عدد من الشكاوى وإعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ونفذ الفرع حملات رقابية على 162 منشأة غذائية بالسوق المحلية، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام بالاشتراطات اللازمة، مع إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لمتطلبات سلامة الغذاء.

وقام فرع الهيئة بمحافظة بني سويف بتنفيذ 17 حملة تفتيشية، شملت المرور على 141 منشأة غذائية، وتبين خلال الحملات وجود عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت الغذائية تمثلت في عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وعدم استكمال إجراءات التراخيص اللازمة لبعض المنشآت الغذائية.

وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، والتنبيه عليهم بسرعة التسجيل بالهيئة.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الفيوم عددًا من الحملات التفتيشية بعضها بشكل منفرد، والبعض الآخر بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين، شملت المرور على 76 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي (لحوم، دواجن).

وتم ضبط أحد المصانع غير المرخصة التي تقوم بتصنيع بسكويت الويفر، وتقليد إحدى العلامات التجارية، إلى جانب ثبوت تدني اشتراطات سلامة الغذاء، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخذ تعهدات بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة شمال سيناء 20 حملة تفتيشية استهدفت السوق المحلية، شملت المرور على 208 منشآت غذائية، أسفرت عن ضبط كميات متنوعة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، والمتغيرة في خواصها الطبيعية.

وشارك الفرع في حملات تفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، شملت المرور على 10 منشآت غذائية، حيث تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم القانونية والفنية.

وأجرى فرع الهيئة بمدينة العاشر من رمضان 19 حملة تفتيشية استهدفت السوق المحلي، شملت المرور على 469 منشأة غذائية، في نطاق مراكز (العاشر من رمضان، أبو حماد، بلبيس، القرين) وأسفرت عن إعدام كميات متنوعة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.