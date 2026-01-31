مسؤول أوروبي: سوريا ليست مستقرة بما يكفي لبدء عمليات ترحيل جماعية

(د ب أ)

قال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماجنوس برونر، اليوم السبت، إن الوضع في سوريا لم يتحسن بما يكفي لتبدأ دول الاتحاد الأوروبي إعادة أعداد كبيرة من السوريين الذين لجأوا إلى التكتل إلى وطنهم.

وقال برونر في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "لم نصل بعد لنقطة تكون فيها سوريا مستقرة بما يكفي لنقوم بتنفيذ عمليات ترحيل على نطاق واسع".

وأضاف برونر، أن البلد "ليس بعد منشأ آمنًا وفق قواعد الاتحاد الأوروبي. نحن نقدم الدعم لتحسين الوضع وتغيير ذلك".

وأوضح برونر أنه، باستثناء المجرمين، فإن التركيز الأولي ينصب بالتالي على عودة المهاجرين الطوعية إلى بلادهم التي دمرتها الحرب الأهلية. ومع ذلك قال برونر إن "وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء أبلغتنا بأن الوضع في سوريا يتحسن".

ولذلك دعمت بالفعل وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، العودة الطوعية لآلاف السوريين.