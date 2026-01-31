إعلان

من أسرة واحدة.. فراولة فاسدة تُصيب 5 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

10:38 ص 31/01/2026

تسمم غذائي - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أُصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي، إثر تناولهم طعامًا فاسدًا بقرية الصلعا، دائرة مركز شرطة سوهاج.

وكان اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول 5 حالات تعاني من أعراض تسمم غذائي.

وبالانتقال والفحص، تبين وصول كل من: "ألفي. ع" 7 أعوام، و"السيد. ع" 7 أعوام، و"مكة. و" 6 أعوام، و"ريتاج. ع" 9 أعوام، و"سعدية. م" 65 عامًا، وجميعهم مقيمون بقرية الصلعا، مصابين بآلام شديدة في البطن وقيء.

وأفادت التحريات الأولية بأن المصابين تناولوا فراولة فاسدة كانت محفوظة خارج الثلاجة داخل منزل الأسرة، ما أدى إلى إصابتهم بحالة تسمم غذائي.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فراولة فاسدة تصيب 5 أشخاص تسمم غذائي في سوهاج مدير أمن سوهاج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مدبولي" يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمنيا
أخبار مصر

"مدبولي" يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمنيا
محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول
أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول
على ظهر حصان.. اللاعب هادي رياض يحتفل مع أهالي قريته بالانضمام للأهلي
أخبار المحافظات

على ظهر حصان.. اللاعب هادي رياض يحتفل مع أهالي قريته بالانضمام للأهلي
في ذكرى رحيله.. "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ راغب مصطفى غلوش
أخبار مصر

في ذكرى رحيله.. "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ راغب مصطفى غلوش
شوبير وبديل إمام عاشور.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة يانج أفريكانز
رياضة محلية

شوبير وبديل إمام عاشور.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة يانج أفريكانز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟