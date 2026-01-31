من أسرة واحدة.. فراولة فاسدة تُصيب 5 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أُصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي، إثر تناولهم طعامًا فاسدًا بقرية الصلعا، دائرة مركز شرطة سوهاج.

وكان اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول 5 حالات تعاني من أعراض تسمم غذائي.

وبالانتقال والفحص، تبين وصول كل من: "ألفي. ع" 7 أعوام، و"السيد. ع" 7 أعوام، و"مكة. و" 6 أعوام، و"ريتاج. ع" 9 أعوام، و"سعدية. م" 65 عامًا، وجميعهم مقيمون بقرية الصلعا، مصابين بآلام شديدة في البطن وقيء.

وأفادت التحريات الأولية بأن المصابين تناولوا فراولة فاسدة كانت محفوظة خارج الثلاجة داخل منزل الأسرة، ما أدى إلى إصابتهم بحالة تسمم غذائي.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.