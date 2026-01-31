إعلان

مسؤولون طبيون: استشهاد 12 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة

كتب : مصراوي

10:35 ص 31/01/2026

غارات إسرائيلية على غزة أرشيفية

(أ ب)

ذكر مسؤولون طبيون في غزة، أن غارات إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيا على الأقل في فجر اليوم السبت. وتعتبر هذه أعلى حصيلة يومية منذ اتفاق أكتوبر، الذي يهدف إلى وقف القتال

وذكر مسؤولون في مستشفيي ناصر والشفاء أن الغارات استهدفت شمال وجنوب غزة، بما في ذلك شقة في مدينة غزة وخيمة في خانيونس. ومن بين الضحايا، امرأتان وستة أطفال من أسرتين مختلفتين.

وذكر مستشفى الشفاء، أن غارة جوية على مدينة غزة أسفرت عن استشهاد أم وثلاثة أطفال وأحد أقربائهم، بينما قال مستشفى ناصر أن غارة جوية على مخيم خيام تسببت في اندلاع حريق أسفر عن استشهاد سبعة أشخاص، من بينهم أب وثلاثة أطفال وثلاثة أحفاد.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 500 فلسطيني استشهدوا بنيران إسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك فيما يجرى الاستعداد لتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة والمكونة من عشرين نقطة، التي أعلن عنها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في وقت سابق من الشهر الجاري مع تشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية في القطاع.

وقال ويتكوف إن المرحلة الثانية ستشمل إعادة إعمار غزة ونزع سلاحها بالكامل، بما في ذلك نزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.

