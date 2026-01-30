بعد فوزه برئاسة الوفد.. السيد البدوي: بداية انطلاقة جديدة للحزب

أكد الدكتور السيد البدوي، الفائز برئاسة حزب الوفد، أن الفترة المقبلة تعتبر بداية انطلاقة لعودة الوفد الحقيقي الذي يؤمن بثوابت بيت الأمة في الصدارة القوية بالساحة السياسية، موضحًا أن ذلك سيتم من خلال تنشيط كافة الأمانات بمختلف المحافظات.

وأوضح "البدوي"، لمصراوي، أن شغله سيكون جمع شمل الوفديين ووحدة الصف وانهاء كافة الخلافات التي من شأنها ان تصنع علاقة متوترة أعضاء الحزب، مؤكدًا أن التعامل بمبدأ الأسرة داخل الحزب سيكون النمط التقليدي الذي سيتبعه متعهدًا بان يكون رئيسًا لكل الوفديين دون أي تفرقة.

وتابع: "لا أعرف أسلوب تصفية الحسابات ورئيس الحزب منصب تنظيمي لأن كلنا أسرة واحدة أتربينا في بيت الامة العريق الذي نفتخر بالانتماء له.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد قد أعلنت فوز السيد البدوي برئاسة حزب الوفد بعد حصوله على 1302 صوتًا مقارنة بمنافسة الدكتور هاني سري الدين الذي حصل على 1294 صوتًا.