هيئة الإسعاف تنظم يومًا علمياً للتعامل مع السكتات الدماغية وتأمين مجرى التنفس

كتب : أحمد جمعة

06:25 م 30/01/2026
    هيئة الإسعاف تنظم يومًا علمياً للتعامل مع السكتات الدماغية وتأمين مجرى التنفس (2)
    هيئة الإسعاف تنظم يومًا علمياً للتعامل مع السكتات الدماغية وتأمين مجرى التنفس (4)
    هيئة الإسعاف تنظم يومًا علمياً للتعامل مع السكتات الدماغية وتأمين مجرى التنفس (5)
    هيئة الإسعاف تنظم يومًا علمياً للتعامل مع السكتات الدماغية وتأمين مجرى التنفس (6)
    هيئة الإسعاف تنظم يومًا علمياً للتعامل مع السكتات الدماغية وتأمين مجرى التنفس (7)
    هيئة الإسعاف تنظم يومًا علمياً للتعامل مع السكتات الدماغية وتأمين مجرى التنفس (1)

كتب- أحمد جمعة:

نظّمت هيئة الإسعاف المصرية، يومها العلمي الأول للتعامل مع حالات السكتات الدماغية وتأمين مجرى التنفس، وذلك ضمن مساعيها الحثيثة للحد من معدلات الوفيات بين الحالات الطبية الطارئة التي تتعامل معها الأطقم الإسعافية يوميًا، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية.

وشهد اليوم العلمي حضور عدد من أساتذة كليات الطب المصرية، في مقدمتهم الدكتور أحمد البسيوني، أستاذ المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتورة مها إسماعيل، أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة القاهرة، إلى جانب مشاركة عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان. كما شهدت الفعاليات حضورًا مكثفًا لممثلي شركات المستلزمات الطبية والأدوية العاملة داخل مصر.

وتضمّن اليوم العلمي عددًا من ورش العمل المتخصصة، التي شارك فيها عشرات من الأطقم الإسعافية والطبية من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود هيئة الإسعاف المصرية المستمرة لرفع المستوى العلمي والمهني للأطقم الإسعافية.

أشرف على تنظيم أجندة وفعاليات اليوم العلمي المركز القومي للتدريب التابع لهيئة الإسعاف المصرية.

