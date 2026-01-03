تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال غلق لجان جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في اليوم الأول وذلك من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

واطمأن محافظ الجيزة على انتظام أعمال الغلق باللجان في التوقيتات المحددة، والتأكد من الانتهاء من عملية التصويت دون معوقات، ومغادرة الناخبين بصورة آمنة ومنظمة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والتنظيمية المقررة.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستعداد الكامل لليوم الثاني لجولة الإعادة وذلك لضمان انتظام العملية الانتخابية، وتجهيز المقار واللجان مع متابعة كافة الإجراءات اللوجستية والتأكد من توافر المستلزمات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وشهد أعمال المتابعة كلٌّ من: الأستاذ محمد نور السكرتير العام، والأستاذ محمد مرعي السكرتير المساعد، والعميد سامح سمير مساعد المستشار العسكري للمحافظة، والأستاذ وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ ، إلى جانب مسئولي الأجهزة والهيئات والإدارات المعنية.