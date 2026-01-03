صور.. محافظ القاهرة يتفقد سور مجرى العيون وميدان السيدة عائشة

مدبولي يتفقد عددًا من المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر

أجرى إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية لأعمال الترميم الجارية بسور مجرى العيون والمنطقة المحيطة به، وميدان السيدة عائشة، ومحور صلاح سالم البديل، لمتابعة الجهود الجارية لرفع كفاءة المنطقة، ضمن خطة إعادة تطوير منطقة السيدة عائشة في إطار أعمال تطوير القاهرة التاريخية.

وأكد محافظ القاهرة، أن الأعمال الجارية تهدف إلى تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية تربط بين مجمع الأديان، وسور مجرى العيون، ومنطقة مساجد آل البيت، بالاضافة لقربها من منطقة تلال الفسطاط.

رافق محافظ القاهرة في جولته، أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة حتى الخميس المقبل

تحذير رسمي من النقل بشأن إقامة معابر عشوائية على قضبان القطارات

اليوم.. فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد