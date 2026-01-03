رئيس الوزراء يتفقد الأقسام المختلفة بمستشفى الكرنك الدولي

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته بعدد من المنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بتفقد مستشفى الكرنك الدولي؛ وذلك لمتابعة سير العمل داخل الأقسام المختلفة بها، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتقديم الرعاية للمرضى بكفاءة وجودة عالية، كما أن المحافظة تستقبل عددا من السائحين سنويا.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر يُعد أحد الصروح الصحية المتميزة التابعة للهيئة، ويمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة السياحة العلاجية في صعيد مصر، نظرا لما يتميز به من خدمات طبية متقدمة وبنية تحتية وتجهيزات حديثة تضاهي كبرى المستشفيات العالمية.

كما أكد الدكتور أحمد السبكي أهمية استمرار النهوض بمنظومة خدمات الرعاية الصحية بالأقصر، التي تعد من أهم المحافظات السياحية بمصر، منوهًا إلى أن منظومة الرعاية الصحية المتكاملة تضمن تحسين مؤشرات صحة المواطنين ومتابعة دقيقة للاحتياجات الصحية.

وقدم رئيس الهيئة لمحة عن مستشفى الكرنك الدولي، مشيرا إلى أن طاقتها الاستيعابية تبلغ 149 سريرا، فيما يبلغ عدد أسرة العناية المركزة 39 سريرا، بالإضافة لتوافر 44 ماكينة غسيل كلوي، وعدد 10 حضانات، علاوة على توافر 7 غرف للعمليات، فضلا عن الخدمات التي تم افتتاحها حديثا وتتمثل في تشغيل وحدة الأورام، وتشغيل ١٨سرير عناية، وتشغيل قسم الطوارئ.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن مستشفى الكرنك الدولي شهد في عام 2025 زيادة أسِرّة العناية المركزة من 21 إلى 39 سريرًا، وتشغيل وحدة الأورام بطاقة 12 كرسي علاج كيميائي، وافتتاح العناية المتوسطة لدعم خدمات الرعاية الحرجة، وتنفيذ استئصال أورام المخ باستخدام جهاز كوزا والملاح الجراحي خلال إحدى القوافل الطبية الكبرى.

كما أكد الدكتور أحمد السبكي أن تجهيز وحدة الأورام بمستشفى الكرنك الدولي تم وفق أحدث المعايير العالمية، ودُعمت بأحدث أجهزة المعجلات الخطية، مع توفير نخبة من أفضل الكوادر الطبية المدربة على بروتوكولات العلاج الحديثة، بما يعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات علاجية متطورة في هذا التخصص الحيوي.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء عددا من أقسام المستشفى؛ حيث تعرف من الدكتور محمد شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، على مكونات وأقسام المستشفى والخدمات المقدمة بها، ثم صعد الدكتور مصطفى مدبولي إلى الطابق الثاني وتفقد وحدة الأورام وغرف الإقامة الداخلي، وحضانات الأطفال، كما تم تفقد نموذج غرف إقامة فندقية لأغراض سياحية، وقسم الطوارئ بالطابق الأرضي، ثم مر على غرفة الفحص وغرف الكشف، وغرفة الإنعاش وغرفة علاج الحالات غير الطارئة، وغرفة الجراحة، وغرف الملاحظة، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، حيث أكدوا أنهم يتلقون مستوى عاليا من الخدمة الطبية والعلاجية.

كما تم التنويه إلى توافر مدرسة تمريض ملحقة بالمستشفى، حيث تفضل رئيس الوزراء في ختام تفقده للمستشفى بالتقاط صورة تذكارية مع خريجي عدد من طلاب 6 مدارس تمريض بمحافظة الأقصر.

