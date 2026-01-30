عناوين قديمة وأسعار عادلة.. سر الإقبال على سوق الأزبكية

شهد جناح سوق الأزبكية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، إقبالًا جماهيريًا كثيفًا اليوم، حيث توافدت أعداد كبيرة من زوار المعرض على الجناح، في ظل ما يقدمه من كتب بأسعار منخفضة وتنوع كبير في العناوين.

ويُعد جناح سوق الأزبكية من أكثر الأجنحة جذبًا للجمهور، نظرًا لتوافر كتب قديمة ونادرة إلى جانب عناوين متنوعة في مختلف المجالات، بأسعار وصفها الزوار بأنها رخيصة ومناسبة لجميع الفئات، ما جعله محطة أساسية لرواد المعرض.

وأكد محمد سمير، أحد زوار جناح سوق الأزبكية، أن الإقبال الكبير يرجع إلى انخفاض الأسعار وتوافر كتب قديمة يصعب العثور عليها في أماكن أخرى، مشيرًا إلى أن الجناح يحظى بإقبال مستمر من مختلف الأعمار.

وأوضح سمير، لـ"مصراوي"، أن وجود هذا التنوع بأسعار بسيطة يُعد أمرًا إيجابيًا ويسهم في تشجيع القراءة واقتناء الكتب.

ويواصل سوق الأزبكية حضوره القوي داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، محافظًا على مكانته كواحد من أبرز معالم المعرض وأكثرها ازدحامًا طوال أيام انعقاده.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من اتحاد المستأجرين على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح – فيديو