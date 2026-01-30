إعلان

مشيدًا بحديث السيسي.. "مختار جمعة": الوظيفة العامة أمانة ومسؤولية

كتب : أحمد العش

12:45 ص 30/01/2026

الدكتور محمد مختار جمعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الشرطة حول طبيعة الوظيفة العامة، مؤكدًا أنها أمانة ومسؤولية وليست وسيلة لقضاء وقت سعيد.

وأوضح "جمعة"، خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الظروف الراهنة تتطلب أشخاصًا يسيرون على خطى الرئيس في حمل همّ الوطن والقيام بأعباء الوظيفة العامة على الوجه الأمثل، مع الوقوف على تفاصيل العمل ومفرداته، وسرعة الإنجاز في مختلف محاور المسؤولية الوظيفية أو القيادية.

Screenshot 2026-01-29 214213

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من اتحاد المستأجرين على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح – فيديو

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور محمد مختار جمعة الرئيس عبدالفتاح السيسي عيد الشرطة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بطولة كريم محمود عبد العزيز.. mbc تطرح برومو وبوستر "المتر سمير"
مسرح و تليفزيون

بطولة كريم محمود عبد العزيز.. mbc تطرح برومو وبوستر "المتر سمير"
أول رد فعل من إمام عاشور بعد قرار الأهلي بإيقافه
رياضة محلية

أول رد فعل من إمام عاشور بعد قرار الأهلي بإيقافه
طائرات حربية أمريكية تتجه إلى أذربيجان وسط تصاعد التوتر مع إيران
شئون عربية و دولية

طائرات حربية أمريكية تتجه إلى أذربيجان وسط تصاعد التوتر مع إيران
"مكتبة لكل بيت".. كتب بأسعار مخفضة تجذب الجمهور في معرض الكتاب
حكايات الناس

"مكتبة لكل بيت".. كتب بأسعار مخفضة تجذب الجمهور في معرض الكتاب
بدء فك وإزالة كوبري السيدة عائشة.. ومحور بديل بطول 3 كم
أخبار مصر

بدء فك وإزالة كوبري السيدة عائشة.. ومحور بديل بطول 3 كم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الخارجية: السد الإثيوبي يمثل التهديد الوجودي الوحيد لمصر
"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة