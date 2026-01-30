مشيدًا بحديث السيسي.. "مختار جمعة": الوظيفة العامة أمانة ومسؤولية

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الشرطة حول طبيعة الوظيفة العامة، مؤكدًا أنها أمانة ومسؤولية وليست وسيلة لقضاء وقت سعيد.

وأوضح "جمعة"، خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الظروف الراهنة تتطلب أشخاصًا يسيرون على خطى الرئيس في حمل همّ الوطن والقيام بأعباء الوظيفة العامة على الوجه الأمثل، مع الوقوف على تفاصيل العمل ومفرداته، وسرعة الإنجاز في مختلف محاور المسؤولية الوظيفية أو القيادية.

