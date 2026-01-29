إعلان

كحك وبسكويت في معرض الكتاب.. ما القصة؟

كتب : أحمد الجندي

11:37 م 29/01/2026

كحك وبسكويت في معرض الكتاب

أثار جناح المشروعات الصغيرة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ضمن فعاليات الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إعجاب واستحسان عدد كبير من الزوار، بعد عرضه "كحك وبسكويت" في مشهد غير معتاد داخل أروقة المعرض.

والتف الزوار حول الجناح، حيث أعاد الكحك والبسكويت ذكريات جميلة ارتبطت بالمناسبات والأعياد، ما خلق حالة من البهجة بين الحاضرين، الذين وصفوا الفكرة بأنها مبادرة جميلة ومختلفة تضيف طابعًا إنسانيًا مميزًا للمعرض.

ويعكس ذلك دعم الدولة للمشروعات الصغيرة وتمكين الأسر المنتجة، إلى جانب تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية في واحدة من أكبر الفعاليات الثقافية في مصر.

وزارة التضامن الاجتماعي معرض القاهرة الدولي للكتاب كحك وبسكويت

