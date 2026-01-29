إعلان

صور.. الهلال الأحمر يدفع بفرق طوارئ بعد انفجار ماسورة مياه بمحيط معرض الكتاب

كتب : أحمد العش

08:58 م 29/01/2026
تلقت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري، اليوم الخميس، بلاغًا بانفجار ماسورة مياه كبيرة في محيط معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ما أدى إلى تصدّع أجزاء من الطريق المؤدي للمعرض وتسبب في تدحرج السيارات المتوقفة على جانبي الطريق.

وتوجهت على الفور فرق الاستجابة أثناء الطوارئ والسيول التابعة للهلال الأحمر المصري للانتشار بموقع انفجار ماسورة المياه، وذلك لمساندة جهود الدولة في انتشال السيارات العالقة وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

وأنقذت الفرق عددًا من السيارات المقلوبة، وتعاملت مع سيارات أخرى علقت في الرمال، مع تقديم التأمين الطبي لمحيط الموقع، ومازالت فرق الهلال الأحمر مستمرة في تقديم كافة التدخلات اللازمة.

الهلال الأحمر المصري معرض القاهرة الدولي للكتاب مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية انفجار ماسورة مياه

