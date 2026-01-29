كتب أطفال بـ15 جنيهًا.. إقبال لافت على جناح الطفل بمعرض الكتاب

تلقت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري، اليوم الخميس، بلاغًا بانفجار ماسورة مياه كبيرة في محيط معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ما أدى إلى تصدّع أجزاء من الطريق المؤدي للمعرض وتسبب في تدحرج السيارات المتوقفة على جانبي الطريق.

وتوجهت على الفور فرق الاستجابة أثناء الطوارئ والسيول التابعة للهلال الأحمر المصري للانتشار بموقع انفجار ماسورة المياه، وذلك لمساندة جهود الدولة في انتشال السيارات العالقة وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

وأنقذت الفرق عددًا من السيارات المقلوبة، وتعاملت مع سيارات أخرى علقت في الرمال، مع تقديم التأمين الطبي لمحيط الموقع، ومازالت فرق الهلال الأحمر مستمرة في تقديم كافة التدخلات اللازمة.

