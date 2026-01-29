إعلان

اللواء أحمد وصفي يوقع كتابه "المواجهة" في معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- محمد لطفي:

09:40 م 29/01/2026
    اللواء أحمد وصفي يوقع كتابه المواجهة في معرض القاهرة الدولي للكتاب (3)
    اللواء أحمد وصفي يوقع كتابه المواجهة في معرض القاهرة الدولي للكتاب (2)

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، حفل توقيع ومناقشة كتاب "المواجهة" للواء أحمد وصفي، بمشاركة عدد من المثقفين والمهتمين بالشأن العام.

وأدار اللقاء الإعلامي عمرو الشناوي، والكاتب الصحفي أيمن الشندويلي، ودارت نقاشات موسعة حول قضايا الأمن القومي والتحديات التي تواجه الدول في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وتناول الحضور أهمية الوعي المجتمعي ودور الثقافة في دعم الاستقرار والتصدي للأفكار المتطرفة، مؤكدين أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تعزيز الحوار العام وربط القضايا الوطنية بالبعد الثقافي والفكري.

