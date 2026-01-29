اللواء أحمد وصفي يوقع كتابه "المواجهة" في معرض القاهرة الدولي للكتاب

إقبال كبير على الحرف اليدوية بمعرض الكتاب.. التراث المصري يخطف الأنظار

كتب أطفال بـ15 جنيهًا.. إقبال لافت على جناح الطفل بمعرض الكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، حفل توقيع ومناقشة كتاب "المواجهة" للواء أحمد وصفي، بمشاركة عدد من المثقفين والمهتمين بالشأن العام.

وأدار اللقاء الإعلامي عمرو الشناوي، والكاتب الصحفي أيمن الشندويلي، ودارت نقاشات موسعة حول قضايا الأمن القومي والتحديات التي تواجه الدول في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وتناول الحضور أهمية الوعي المجتمعي ودور الثقافة في دعم الاستقرار والتصدي للأفكار المتطرفة، مؤكدين أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تعزيز الحوار العام وربط القضايا الوطنية بالبعد الثقافي والفكري.

