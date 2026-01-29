كتب- أحمد جمعة:

نجح مستشفى جراحات اليوم الواحد برأس البر في إجراء عملية دوالي الساقين باستخدام تقنية التردد الحراري (Radiofrequency Ablation) لأول مرة، كبديل حديث وآمن للجراحة التقليدية، دون الحاجة إلى أي شقوق جراحية بالجلد، في إطار تطوير الخدمات الطبية وتطبيق أحدث التقنيات العلاجية.

كانت المريضة تعاني من آلام مزمنة وتورم في الساق نتيجة توسّع شديد في الأوردة السطحية، وبعد إجراء الفحوصات والتقييمات الطبية اللازمة، تقرر التدخل باستخدام تقنية التردد الحراري لما تتميز به من أمان وكفاءة عالية.

وتُعد هذه التقنية من أحدث الوسائل العلاجية في مجال جراحة الأوعية الدموية، حيث يتم إدخال قسطرة دقيقة من خلال فتحة صغيرة لا تتجاوز 2–3 مم، ثم استخدام التردد الحراري لغلق الوريد المصاب بدقة، مع الحفاظ الكامل على سلامة الأنسجة المحيطة.

ووفق البيان، فمن مميزات تقنية التردد الحراري مقارنة بالجراحة التقليدية، عدم وجود جروح جراحية ومظهر تجميلي أفضل، وتقليل الإحساس بالألم أثناء وبعد الإجراء، وسرعة التعافي والعودة لممارسة النشاط اليومي في وقت قصير، ودقة عالية في استهداف الوريد المصاب فقط، وانخفاض معدلات المضاعفات بشكل ملحوظ.

وتكللت العملية بالنجاح الكامل، وخرجت المريضة في نفس اليوم بحالة مستقرة ودون ألم يُذكر، مع تحسّن ملحوظ في شكل الساق والدورة الدموية.

وضم الفريق الطبي: د. محمد هلال (أخصائي الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية)، د. عبد الله شحاتة (أخصائي الجراحة العامة)، ومن فريق التخدير: د. محمد الألفي (أخصائي العناية المركزة والتخدير)، ومن هيئة التمريض: شيرين الإمام وأميرة أنور.

وأكد الدكتور محمد أبو الدهب، مدير مستشفى جراحات اليوم الواحد برأس البر، استمرار تطوير الخدمات الطبية وتطبيق أحدث التقنيات العلاجية الحديثة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير خدمة طبية آمنة ومتميزة تواكب أحدث المعايير الطبية.