إعلان

إجراء عملية دوالي الساقين بتقنية التردد الحراري بـ"جراحات اليوم الواحد" برأس البر

كتب : أحمد جمعة

02:40 م 29/01/2026

إجراء عملية دوالي الساقين بتقنية التردد الحراري بـ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد جمعة:

نجح مستشفى جراحات اليوم الواحد برأس البر في إجراء عملية دوالي الساقين باستخدام تقنية التردد الحراري (Radiofrequency Ablation) لأول مرة، كبديل حديث وآمن للجراحة التقليدية، دون الحاجة إلى أي شقوق جراحية بالجلد، في إطار تطوير الخدمات الطبية وتطبيق أحدث التقنيات العلاجية.

كانت المريضة تعاني من آلام مزمنة وتورم في الساق نتيجة توسّع شديد في الأوردة السطحية، وبعد إجراء الفحوصات والتقييمات الطبية اللازمة، تقرر التدخل باستخدام تقنية التردد الحراري لما تتميز به من أمان وكفاءة عالية.

وتُعد هذه التقنية من أحدث الوسائل العلاجية في مجال جراحة الأوعية الدموية، حيث يتم إدخال قسطرة دقيقة من خلال فتحة صغيرة لا تتجاوز 2–3 مم، ثم استخدام التردد الحراري لغلق الوريد المصاب بدقة، مع الحفاظ الكامل على سلامة الأنسجة المحيطة.

ووفق البيان، فمن مميزات تقنية التردد الحراري مقارنة بالجراحة التقليدية، عدم وجود جروح جراحية ومظهر تجميلي أفضل، وتقليل الإحساس بالألم أثناء وبعد الإجراء، وسرعة التعافي والعودة لممارسة النشاط اليومي في وقت قصير، ودقة عالية في استهداف الوريد المصاب فقط، وانخفاض معدلات المضاعفات بشكل ملحوظ.

وتكللت العملية بالنجاح الكامل، وخرجت المريضة في نفس اليوم بحالة مستقرة ودون ألم يُذكر، مع تحسّن ملحوظ في شكل الساق والدورة الدموية.

وضم الفريق الطبي: د. محمد هلال (أخصائي الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية)، د. عبد الله شحاتة (أخصائي الجراحة العامة)، ومن فريق التخدير: د. محمد الألفي (أخصائي العناية المركزة والتخدير)، ومن هيئة التمريض: شيرين الإمام وأميرة أنور.

وأكد الدكتور محمد أبو الدهب، مدير مستشفى جراحات اليوم الواحد برأس البر، استمرار تطوير الخدمات الطبية وتطبيق أحدث التقنيات العلاجية الحديثة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير خدمة طبية آمنة ومتميزة تواكب أحدث المعايير الطبية.

cf091950-ba7e-43b1-927b-024c6b240955

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عملية دوالي الساقين بتقنية التردد الحراري جراحات اليوم الواحد برأس البر تطبيق أحدث التقنيات العلاجية جراحة الأوعية الدموية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل صلاة الجماعة في البيت تُعادل الصلاة بالمسجد عند العجز؟.. أمين الفتوى
أخبار

هل صلاة الجماعة في البيت تُعادل الصلاة بالمسجد عند العجز؟.. أمين الفتوى
مقارنة جديدة بعد التخفيض| جيلي GX3 Pro تواجه جاك JS2 بفارق 80 ألف جنيه
أخبار السيارات

مقارنة جديدة بعد التخفيض| جيلي GX3 Pro تواجه جاك JS2 بفارق 80 ألف جنيه
4 منشورات تحذيرية من أدوية "مغشوشة وغير مطابقة".. هكذا تكتشفها
أخبار مصر

4 منشورات تحذيرية من أدوية "مغشوشة وغير مطابقة".. هكذا تكتشفها
بعد انتشاره.. أعراض تكشف الإصابة بـ"فيروس نيباه" والفئات الأكثر عرضة
نصائح طبية

بعد انتشاره.. أعراض تكشف الإصابة بـ"فيروس نيباه" والفئات الأكثر عرضة
بعد أيام من زواجه.. ويجز يحذف جميع منشوراته على إنستجرام
زووم

بعد أيام من زواجه.. ويجز يحذف جميع منشوراته على إنستجرام

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سحب عالية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
شعبة المحمول: المصانع المحلية تزيد أزمات السوق وترفع الأسعار حتى 15%
"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا
عيار 21 يقفز فوق 7300 جنيه ويحقق رقما قياسيا جديدا