خالد أبو بكر: مناقشات "سرقة الكهرباء" بـ"تشريعية النواب" تجسيد للشفافية البرلمانية

كتب : داليا الظنيني

11:32 م 28/01/2026

الإعلامي خالد أبو بكر

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر إن المناقشات التي دارت داخل أروقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب بشأن تشديد العقوبات على سارقي التيار الكهربائي، قدمت نموذجاً راقياً في كيفية اتخاذ القرار بموضوعية تامة، بعيداً عن الانحيازات المسبقة.

وأوضح أبو بكر، خلال برنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، أن نتيجة التصويت التي انتهت بموافقة 12 عضواً مقابل معارضة 9 آخرين، هي دليل قاطع على وجود تعددية حقيقية في الآراء، وتعكس حرية النواب في التعبير عن وجهات نظرهم دون وجود أي ضغوط تؤثر على قراراتهم.

وأضاف مقدم برنامج "آخر النهار" أن هذا الحراك البرلماني يبرز قيمة النقاش العقلاني والعمل الجماعي، مؤكداً أن دور الإعلام لا يتوقف عند نقل الخبر، بل يمتد لمتابعة كواليس هذه الجلسات لوضع المواطن في قلب الحدث وإطلاعه على مواقف ممثليه، وهو ما يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

وشدد على أن الرقابة الإعلامية تعد صمام أمان لضبط الأداء البرلماني، حيث تسهم التغطية الصحفية الدقيقة في تقديم حقائق مجردة للشعب، مشيراً إلى أن هذه المصداقية في نقل المعلومة هي السبيل الوحيد لتعزيز ثقة الجمهور في المؤسسات التشريعية للدولة.

سرقة الكهرباء خالد أبو بكر اللجنة التشريعية بمجلس النواب

مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
مجدي الجلاد: الحج والعمرة مش بيغسلوا ذنوب "أكل حقوق الناس"- فيديو
يقترب من 5400 دولارا للأونصة.. الذهب يحطم أرقامه القياسية ويقفز إلى مستوى
بسمة وهبة توجه رسالة لـ أحمد العوضي: "هتنتصر وتكسر الدنيا".. والفنان يرد
أمطرها بالرصاص.. قرار قضائي بشأن المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو بالإسكندرية

