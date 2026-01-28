قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر إن المناقشات التي دارت داخل أروقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب بشأن تشديد العقوبات على سارقي التيار الكهربائي، قدمت نموذجاً راقياً في كيفية اتخاذ القرار بموضوعية تامة، بعيداً عن الانحيازات المسبقة.

وأوضح أبو بكر، خلال برنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، أن نتيجة التصويت التي انتهت بموافقة 12 عضواً مقابل معارضة 9 آخرين، هي دليل قاطع على وجود تعددية حقيقية في الآراء، وتعكس حرية النواب في التعبير عن وجهات نظرهم دون وجود أي ضغوط تؤثر على قراراتهم.

وأضاف مقدم برنامج "آخر النهار" أن هذا الحراك البرلماني يبرز قيمة النقاش العقلاني والعمل الجماعي، مؤكداً أن دور الإعلام لا يتوقف عند نقل الخبر، بل يمتد لمتابعة كواليس هذه الجلسات لوضع المواطن في قلب الحدث وإطلاعه على مواقف ممثليه، وهو ما يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

وشدد على أن الرقابة الإعلامية تعد صمام أمان لضبط الأداء البرلماني، حيث تسهم التغطية الصحفية الدقيقة في تقديم حقائق مجردة للشعب، مشيراً إلى أن هذه المصداقية في نقل المعلومة هي السبيل الوحيد لتعزيز ثقة الجمهور في المؤسسات التشريعية للدولة.

