ورش فنية وتفاعلية.. برنامج متكامل لنشاط الطفل بمعرض الكتاب غدًا

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب تفاصيل برنامج نشاط الطفل المقرر تنظيمه غدًا الخميس 29 يناير 2026، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في إطار حرصها على تقديم برنامج ثقافي وفني متكامل يجمع بين الترفيه والمعرفة، ويستهدف الأطفال من مختلف الفئات العمرية داخل أركان المعرض المتخصصة.

وأوضحت "الهيئة"، أن برنامج ركن الفنون القولية - نشاط الطفل يبدأ في تمام الساعة 10 صباحًا وحتى 11 بعرض مسرحي بعنوان "سر الوطن"، من تأليف جنا خلف الله، ورسوم خالد حسن شحات، ويعقب ذلك من الساعة 11 إلى 12 ظهرًا فعالية "لقاء رئيس التحرير" التي تقدّمها الكاتبة نجلا عالم، ثم تُقام من الساعة 12 إلى 1 ظهرًا ورشة التليسكوب (ورشة نظرية).

ويستكمل ركن الفنون القولية برنامجه من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا من خلال سلسلة كتب الألغاز للكاتبة رانيا بدة، تليها من الساعة 2 إلى 3 فعالية "عندما ضحكت مولا"، وهي ورشة حكي ورسم تقدّمها عفت بركات.

ومن الساعة 3 إلى 4 يُنظم حفل توقيع كتاب "بائع الجواهر" من تأليف الدكتور محمود كحيلة، بينما تُختتم فعاليات الركن من الساعة 4 إلى 5 بفقرة "شخصيات قد لا تعرفها" تقدّمها الفنانة نيرفانا محمد.

وفي ركن الورش التفاعلية - الملهم، تنطلق الأنشطة من الساعة 10 إلى 11 صباحًا مع ورشة حكي (تياترو فوتيه)، يليها من الساعة 11 إلى 12 نشاط "أطفالنا والألعاب التفاعلية بالبازل والألوان"، ثم من الساعة 12 إلى 1 ظهرًا ورشة التليسكوب (ورشة عملية)، وذلك ضمن برنامج "جرّب وتعلّم واصنع"، على أن تستمر فعاليات الركن من الساعة 5 إلى 6 مساءً.

كما يشهد البرنامج من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا ورشة حكي ورسم كاريكاتيري تقدّمها الدكتورة شيرين الجالب بمشاركة الفنان أحمد عبد النعيم، ثم من الساعة 2 إلى 3 ورشة حكي للكاتبة آلاء التايه حول رواية مغامرات.

وتُقام من الساعة 3 إلى 4 ورشة "كيف تكتب وترسم قصة؟" مع الفنانة هند الريس، تليها من الساعة 4 إلى 5 فعالية مجلة قطر الندى التي تشمل حكيًا ورسمًا، بمشاركة الكاتبة نجلا عالم، ومنى حسني، ورحاب جامل الدين.

وفي ركن الورش الفنية، تنظم من الساعة 10 إلى 12 ظهرًا ورش فنية تشمل: لوحة بنواة البلح، أورجامي، تشكيلات ورقية، وتشكيل بالفوم، إلى جانب ورش فنية ممتدة من الساعة 10 إلى 2 تتضمن: عمل مجسم فواكه من الجوخ، ورشة أورجامي (عمل قميص)، ورش مكرمية لصناعة جراب موبايل، ورشة رسم وتلوين، صناعة حديقة حيوان كبيرة من الصلصال (قرد)، ورشة قص ولصق، وورشة جدارية "أهلًا رمضان".

وتتواصل الورش الفنية من الساعة 12 إلى 1 ظهرًا وتشمل: رسم وتلوين، مسرح عرائس، العجلة الدوارة، لعبة السلم والثعبان، التلوين على الوجوه، لعبة المتحري الصغير، لعبة بنك الحظ، ولعبة الميموري.

كما تُقام من الساعة 2 إلى 4 ورش فنية أخرى تتضمن: بطاقات "الحلم بمصر جميلة"، ورشة عمل مجسم (Pop-up Book)، ورشة عمل تاج من الورق الكانسون، ورشة عمل كروت من الصلصال، ورشة تلوين بالاستنسل حسب المناسبة، وورشة رسم على الوجه.

ويُختتم برنامج نشاط الطفل بورش فنية من الساعة 4 إلى 5 مساءً، تعقبها ورش تاريخية من الساعة 5 إلى 6 مساءً، ضمن برنامج يومي متكامل يقدمه معرض القاهرة الدولي للكتاب للأطفال وزواره الصغار.

