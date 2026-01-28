طقس اليوم في معرض القاهرة للكتاب.. تحذيرات لزوار الفترات المسائية

تصوير – محمود بكار:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الأربعاء بالتزامن مع فعاليات اليوم السابع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تشهد استقرارًا نسبيًا مع استمرار بعض الظواهر الجوية الشتوية، موضحة أن الأجواء تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، أن فرص سقوط الأمطار ما زالت قائمة على عدد من مناطق شمال البلاد، بينما تصل إلى القاهرة الكبرى، التي تستضيف معرض الكتاب، في صورة أمطار خفيفة وعلى فترات متقطعة، بنسبة حدوث تقدر بنحو 20%، دون أن تؤثر بشكل كبير على حركة الزوار داخل المعرض.

وأشارت إلى وجود نشاط نسبي للرياح على القاهرة الكبرى، قد يكون ملحوظًا أحيانًا، إلا أنه لا يصل إلى حد إثارة الأتربة بصورة مؤثرة داخل محيط المعرض، مؤكدة أن الأجواء تميل إلى الاعتدال نهارًا والبرودة ليلًا.

وحذرت عضو المركز الإعلامي للأرصاد، من أنه قد تصاحب السحب الرعدية في بعض المناطق نشاطًا للرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من السحب، مع احتمالات ضعيفة لحدوث برق أو تساقط حبات البرد، لكنها شددت على أن هذه الظواهر تتركز بشكل أكبر على السواحل الشمالية.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة، لافتةً إلى أن العظمى تسجل نحو 20 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى إلى 11 درجة، ما يوفر أجواء شتوية مناسبة للتجول داخل أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب، مع نصيحة للزوار بارتداء ملابس ثقيلة خاصة خلال فترات المساء.

