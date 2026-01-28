أصدرت وزارة الصحة والسكان تعليمات جديدة بشأن ضوابط قبول التبرعات بالأجهزة الطبية داخل المنشآت الصحية التابعة لها.

وشددت الوزارة، في خطاب رسمي مُوجه إلى مديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، على عدم قبول أي تبرعات بالأجهزة الطبية لصالح المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة للوزارة إلا بعد الرجوع إلى الإدارة العامة للتجهيزات الطبية بوزارة الصحة والسكان، والحصول على الموافقة المسبقة.

وأكد الخطاب -الذي اطلع عليه مصراوي- أن الموافقة تستلزم مراجعة منشأ الجهاز، والمواصفات الفنية الخاصة به، وكذلك الشركات الوكيلة داخل البلاد، بما يضمن مطابقة الأجهزة للمعايير الفنية المعتمدة وسلامة التشغيل داخل المنشآت الصحية.

وأوضحت الوزارة أن هذه التعليمات تأتي حرصًا على سلامة المرضى، وحسن سير العمل، وضمان تقديم الخدمة الطبية بالشكل الأمثل، مع التأكيد على أهمية مشاركة المجتمع المدني والمؤسسات الخدمية في دعم القطاع الصحي، ولكن وفق الضوابط المنظمة.

واختتمت الوزارة خطابها بالتنبيه على أن هذا الأمر يُعد موضوعًا بالغ الأهمية، ويجب الالتزام به بشكل صارم في جميع المحافظات.