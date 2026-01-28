زراعة عين شمس تشارك في الدورة الزراعية الأفرو- عربية الأولى

تشارك كلية الزراعة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب بالجامعة، في الدورة الزراعية الأفرو- عربية الأولى، المقرر إقامتها بجامعة القاهرة خلال الفترة من 28 يناير إلى 5 فبراير 2026.

وتأتي مشاركة الكلية تحت إشراف الدكتور ولاء محمد عبد الغني السيد، عميد الكلية، وبإشراف وتنسيق إداري من إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، ويضم وفد الكلية 60 مشاركًا، بواقع 52 طالبًا وطالبة في مختلف مجالات الأنشطة الطلابية (الرياضية، الثقافية، الفنية، الاجتماعية، الجوالة، والعلمية)، إلى جانب مشرفي رعاية الشباب.

وقام الدكتور ولاء محمد عبد الغني السيد، عميد كلية الزراعة، وبرفقته كل من الدكتورة منى زايد وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتورة منال مبارك وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، بمتابعة آخر تجهيزات بعثة الكلية المشاركة، وعقد اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الوفد بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وحثّ عميد الكلية الطلاب على بذل أقصى جهد ممكن لرفع اسم كلية الزراعة وجامعة عين شمس عاليًا، مشيدًا بروح الالتزام والانضباط التي يتمتع بها طلاب الكلية، ومؤكدًا أهمية تمثيل الجامعة بصورة مشرفة تعكس مكانتها الأكاديمية ودورها الريادي.

ووجَّه السيد خالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجامعة على دعمه الذي أسهم بشكل مباشر في إنجاح تجهيزات المشاركة، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس اهتمام قيادة الجامعة بتنمية مهارات الطلاب وتعزيز مشاركتهم في الفاعليات العلمية والثقافية على المستويين المحلي والدولي.

